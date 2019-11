Rusko varovalo sýrskych Kurdov pred spoliehaním sa na americkú podporu

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. novembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov varoval v utorok sýrskych Kurdov, že spoliehanie sa na podporu zo strany USA "im neprinesie nič dobrého".Lavrov tiež obvinil sýrskych Kurdov, že nedodržiavajú rusko-tureckú dohodu, ktorá zastavila tureckú ofenzívu v Sýrii. Povedal, že Kurdi sa snažia zostať spojencami USA a vyhýbajú sa dialógu so sýrskou vládou.Agentúra AP pripomína, že americké a kurdské sily bojovali celé roky proti skupine Islamský štát (IS) a podpora zo strany Washingtonu umožnila Kurdom zriadiť nezávislú vládu v severnej Sýrii.Americké sily sa však z väčšej časti krajiny v októbri stiahli, čo vydláždilo cestu tureckej ofenzíve voči Kurdom. Rusko, ktoré podporuje sýrsku vládu, pomohlo sprostredkovať prímerie.Lavrov tiež odmietol kurdské tvrdenia, že Turecko porušuje toto prímerie.Americký denník The News York Times informoval v pondelok na svojej webovej stránke, že americkí vojaci obnovili v severnej časti Sýrie protiteroristické misie proti extrémistom z IS.Prezident USA Donald Trump v októbri nariadil stiahnuť zo severovýchodu Sýrie približne 1000 amerických vojakov. Súčasne s tým sa však objavila aj informácia, že Spojené štáty ponechajú v oblasti Dajr az-Zaur vo východnej časti krajiny malý vojenský kontingent. Ako dôvod sa uvádzala vojenská prítomnosť Iránu vo východnej Sýrii a možný prístup Damasku k ropným poliam v Dajr az-Zaure.Americký minister obrany Mark Esper následne uviedol, že americká armáda posilňuje svoje pozície v Dajr az-Zaure, aby mohla chrániť tamojšie ropné polia.Úrad generálneho inšpektora ministerstva obrany USA minulý týždeň vo svojej správe uviedol, že stiahnutie amerických jednotiek zo severovýchodnej Sýrie a turecká vojenská operácia v tejto oblasti umožnili extrémistickému hnutiu IS preskupiť svoje sily a pripraviť nové útoky.