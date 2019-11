Štefančík: Truban pomohol Kiskovi k percentám, a to svojím zlým vyjadrovaním

Do parlamentu by sa dostala aj SaS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Dodal, že zo strany Most-Híd odišiel slovenský volič, ktorý veril vo vzájomné spojenectvo a hlas maďarského voliča sa rozdelí medzi viaceré maďarsky orientované strany.Nárast strany Sloboda a Solidarita (SaS) vysvetľuje ako väčšiu mediálnu aktivitu predsedu strany Richarda Sulíka, ktorému sa darí voliča presvedčiť, že strana mnohými odchodmi neutrpela.Ak by sa konali parlamentné voľby najbližší víkend, Smer-SD by volilo 18,4 percenta ľudí. Nová strana Za ľudí by získala 12,5 percenta a koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia 12,4 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý uskutočnila od 19. do 25. novembra tohto roka na vzorke tisíc respondentov.Štvrtá sa v prieskume umiestnila strana Mariana Kotlebu ĽSNS (10,4 percenta), na piatom mieste hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré by získalo 7,6 percenta. Nasleduje hnutie Sme rodina (7,1 percenta) a Slovenská národná strana (SNS) so ziskom 6,4 percenta.Do Národnej rady SR by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 6,4 percenta a tiež strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 6,3 percenta opýtaných.