Rusko varovalo USA pred poskytovaním zbraní Ukrajine, môže to mať nepredvídateľné následky

15.4.2022 (Webnoviny.sk) - Moskva varovala USA, že by mohli nastať „nepredvídateľné následky", ak Washington bude naďalej poskytovať zbrane Ukrajine. Informuje o tom portál news.sky.com s odvolaním sa na správu denníka The Washington Post.Ruská diplomatická nóta podľa denníka hovorí: „Vyzývame USA a ich spojencov, aby zastavili nezodpovednú militarizáciu Ukrajiny, ktorá so sebou nesie nepredvídateľné konzekvencie pre regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť".USA sa doteraz zaviazali poskytnúť Ukrajine pomoc v celkovej hodnote 1,7 miliardy dolárov.