Šťastnejší dostali tri-štyri náboje

Chýbajúce skúsenosti aj zbrane

16.8.2024 (SITA.sk) - Rusko využíva na obranu Kurskej oblasti neskúsených brancov. Mnohým brancom pritom chýba výcvik a skúsenosti potrebné na aktívny boj. Referuje o tom web The Moscow Times.„Iba raz sme išli na strelnicu. Vystrelil som dva náboje. Niektorí mali šťastie a dostali tri-štyri náboje. Viac som už nevystrelil,“ opísal podľa webu The Moscow Times strelecký výcvik 19-ročný ruský vojak Jaroslav Tipusjak, ktorý v uplynulých dňoch padol do ukrajinského zajatia.Zatiaľ čo nie sú verejne dostupné údaje o počte brancov v Kurskej oblasti, ktorí by mohli byť nasadení aj z iných oblastí Ruska, v čase ukrajinského prieniku tam mohlo byť umiestnených viac ako sto brancov a asi 30 z nich môže byť teraz byť v zajatí, informovalo nezávislé médium Viorstka s odvolaním sa na svoje zdroje.Zapojenie brancov do priameho boja je v Rusku veľmi nepopulárne. Krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine ruský prezident Vladimir Putin sľúbil, že branci sa „nezúčastnia na bojových operáciách“.Rodiny brancov spustili v Rusku petíciu, v ktorej žiadajú Putina, aby stiahol brancov z bojovej zóny v Kurskej oblasti. „Nemajú skúsenosti s vojenskými zásahmi a chýbajú im zbrane,“ uviedla v petícii Oksana Dejevová, matka branca, ktorý slúži v dedine Korenevo neďaleko ukrajinských hraníc.„Na našom území momentálne prebieha ofenzíva v plnom rozsahu. Prosíme o záchranu životov nevycvičených vojakov v boji,“ dodáva petícia, ktorá má v súčasnosti viac ako 7 700 podpisov. Správy z Ruska tiež uvádzajú, že branci slúžiaci v Kurskej oblasti boli po ukrajinskom prieniku narýchlo prinútení podpísať vojenské zmluvy.Ruský generál vo výslužbe Andrej Guruľov skritizoval ruskú armádu za zlyhanie pri ochrane hraníc. „Bohužiaľ, skupina síl chrániaca hranice nemala svoje vlastné spravodajské prostriedky. Nikto nechce vidieť pravdu v správach, každý chce len počuť, že všetko je dobré,“ povedal člen dolnej komory ruského parlamentu.