Rusko vyvíja nový bojový dron, odborníkov zaráža jeho podobnosť s americkým systémom

27.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na nedávnom veľtrhu vojenskej techniky v Moskve predstavili model bojového dronu, ktorý vyvinula spoločnosť Kronstadt. Podľa odborníkov sa výrazným spôsobom podobá na americký systém XQ-58A Valkyrie.Ruský dron "Hrom" bude navrhnutý tak, aby zvládol rôzne misie a počas prevádzky nevyžadoval použitie pristávacej dráhy. Mal by zvládnuť prieskumy, elektronické vojny aj zasahovanie cieľov. Dron bude môcť vykonávať misie samostatne aj ako podpora pre pilotov iných lietadiel. V budúcnosti by mal spolupracovať predovšetkým so stíhačkami Su-35 a Su-57.Dron "Hrom" by mal podobne ako americký model šetriť neustále rastúce náklady na používanie klasických vojenských lietadiel s posádkou.