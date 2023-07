Rusko za 500 dní vojny nedosiahlo žiaden zo svojich cieľov, ukrajinský odpor si vynútil vyvrcholenie viacerých ofenzív

9.7.2023 (SITA.sk) - Za 500 dní vojny na Ukrajine Rusko nedosiahlo žiaden zo svojich plánovaných cieľov. Vo svojej pravidelnej správe to uvádza americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) , informuje spravodajský portál Ukrajinská pravda.„Ruská armáda mala v úmysle dobyť Kyjev do troch dní, ale nesplnila žiadny zo zamýšľaných cieľov na Ukrajine,“ pripomína ISW.Odhodlaný a obratný ukrajinský odpor si podľa neho vynútil vyvrcholenie viacerých ruských ofenzív, vrátane tej namierenej na hlavné mesto, a oslobodil Sumskú a Černihivskú oblasť, ako aj časti Charkovskej, Mykolajivskej a Chersonskej oblasti, ktoré ruské sily dočasne obsadili.Inštitút poukazuje na to, že „ukrajinské sily si zaistili a udržali iniciatívu a vedú protiofenzívne operácie pozdĺž väčšiny frontovej línie s ruskými silami zameranými takmer výlučne na snahu udržať ukrajinské územia, ktoré stále okupujú“.Ukrajina si podľa ISW dokázala zabezpečiť nezávislosť vďaka pomoci zo Západu, ale čelí kritickej úlohe oslobodiť strategicky dôležité územia, ktoré sú stále pod ruskou kontrolou.