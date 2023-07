Prípad dvoch mŕtvych mužov nájdených v byte v Snine vyšetrujú ako vraždu

aktualizované 9. júla, 14:35







V sobotu popoludní v jednom z bytov v Snine našli dve osoby bez známok života. Podľa informácií portálu televízie Joj noviny.sk do bytu museli vojsť aj kukláči, pričom dve mŕtve osoby mali na telách strelné rany a boli to muži do 30 rokov.





9.7.2023 (SITA.sk) -V prípade dvoch mŕtvych mužov, ktorých našli v sobotu v byte v Snine, začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove trestné stíhanie pre trestný čin vraždy.Ako informuje polícia na sociálnej sieti, na prípade už od soboty nepretržite pracujú. Zaisťujú stopy a ďalšie dôkazy, ktoré sa priebežne vyhodnocujú, resp. podrobia sa znaleckému skúmaniu. Aby nedošlo k zmareniu vyšetrovania a aj vzhľadom na stále prebiehajúce procesné úkony nie je možné v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie.