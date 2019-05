Rusko za dva májové týždne mohlo prísť o 1 mld. USD na príjmoch z ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 20. mája (TASR) - Rusko zaznamenalo v prvých dvoch májových týždňoch výpadok v príjmoch z vývozu ropy vo výške 1 miliardy USD (895,09 miliónov eur). Dôvodom bolo odhalenie kontaminovanej ropy v ropovode Družba smerom do Európy.Konečné škody spôsobené kontamináciu môžu byť niekoľkonásobne vyššie, uviedli ekonómovia, podľa ktorých sa však zdá byť nepravdepodobné, že by škody v tomto štádiu ešte zhoršili krehké vyhliadky na rast ekonomiky alebo podkopali rubeľ.Export ropy z Ruska do Európy sa zastavil v apríli, po odhalení vysokej hladiny organických chloridov v ropovode Družba.Oficiálny ruský odhad škôd neexistuje. Minister energetiky Alexander Novak v polovici mája tvrdil, že celkové škody spôsobené kontaminovanou ropu nedosiahnu 100 miliónov USD, ale nie je jasné, o čo presne sa tento odhad opiera.Agentúra Reuters pri svojom odhade škôd (vo výške 1 miliardy USD) vychádzala z čísiel o exporte, ktoré jej poskytli zdroje oboznámené s údajmi ministerstva energetiky. A tiež z priemerného mesačného vývozu ropy cez Družbu v minulom roku, ktorý upravila o zmeny globálnych cien ropy.Podľa spomínaných zdrojov sa priemerná úroveň exportu cez potrubie v období od 1. mája do 16. mája znížila o 6 %.Rusko by malo byť schopné vykompenzovať výpadky predajom zľavnenej kontaminovanej ropy a z exportu ropy iným smerom, vďaka nedávnemu rastu cien komodity, domnievajú sa analytici.Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude trvať, kým ruský export ropy do Európy dosiahne úroveň pred kontamináciou, ale prevádzkovateľ bieloruskej časti ropovodu Družba povedal, že úplné "zotavenie", vrátane čistiacich operácií, by mohlo trvať šesť mesiacov.Vplyv kontaminácie na ruskú ekonomiku tak nebude výrazný, ak sa situáciu podarí čoskoro vyriešiť, uviedla spoločnosť Capital Economics.Kontaminácia však zároveň poškodila povesť ruského ropného sektora, a ak problémy potrvajú dlhšie, klienti v Európe by sa mohli nakoniec posunúť k iným dodávateľom, upozornila.Teoreticky, ak by Rusko v priebehu roka zredukovalo produkciu ropy a vývoz o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne, rast jeho hrubého domáceho produktu by sa znížil o 0,8 percentuálneho bodu.Prezident Vladimir Putin nariadil vláde, aby do roku 2024 priviedla Rusko medzi prvú päťku najväčších ekonomík sveta. Ruské hospodárstvo však začiatkom roka 2019 spomalilo svoj rast a priblížilo sa na dohľad k recesii.(1 EUR = 1,1172 USD)