Dánsky súd poslal do väzenia Sýrčana z prípravy útoku v Kodani

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 20. mája (TASR) - Sýrčanovi usvedčenému z prípravy teroristického útoku v dánskom hlavnom meste Kodaň uložil tamojší súd v pondelok 12-ročný trest odňatia slobody. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Odsúdený muž, identifikovaný ako 32-ročný Muajad Zuabí, podľa obžaloby plánoval odpáliť v Kodani jednu alebo niekoľko bômb a dobodať náhodné obete kuchynskými nožmi. Ide pritom o sýrskeho azylanta, ktorého pôsobiskom bolo susedné Švédsko.Súd sa priklonil k názoru, že Zuabí konal v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Jeho vinu v danom prípade uznal ešte v prvej polovici aprílaSpomínaný útok mal byť spáchaný koncom roka 2016 na bližšie neurčenom mieste v Kodani. Sýrčana označeného za plánovača útoku zadržali v novembri 2017 na kodanskom letisku, keď sa pokúšal vycestovať do Turecka s falošným pasom.Zmarený teroristický plán býva označovaný ako "zápalková kauza", keďže materiál určený na výrobu bomby obsahoval aj zápalkové hlavičky. Okrem vyše 17.000 zápaliek chcel obžalovaný použiť aj 17 batérií, vysielačky a zábavnú pyrotechniku. Tento materiál, spolu s dvoma dlhými nožmi, našli u iného, mladšieho Sýrčana, ktorého zadržali koncom roka 2016 v Nemecku, keď bol na ceste do Dánska.Podrobnosti o teroristickom pláne vyšli najavo v priebehu procesu s mladším zo Sýrčanov, ktorého v júli 2017 odsúdili v Nemecku na šesť a pol roka väzenia.Dánski vyšetrovatelia použili ako dôkaz aj záznamy z vyhľadávania na internete a četových konverzácií. Zuabí vo švédskom meste Malmö istý čas čelil obvineniu z podpaľačského útoku na budovu slúžiacu ako miesto zhromaždení šiitských moslimov. Počas procesu v Dánsku trval na svojej nevine a popieral, že by bol podporovateľom IS.Proti pondelkovému rozsudku podal Zuabí odvolanie, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na správu dánskej tlačovej služby Ritzau. Na základe rozhodnutia súdu má byť po odpykaní si trestu vyhostený z Dánska bez možnosti návratu.