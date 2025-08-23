Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filip
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. augusta 2025

Rusko za uplynulý týždeň stratilo ďalších viac 6-tisíc vojakov a stovky kusov techniky


Tagy: ruské straty vojna na Ukrajine

Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 6 110 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1 075 160. Vyplýva to z údajov, ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_33833 2 676x451 23.8.2025 (SITA.sk) - Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 6 110 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1 075 160. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 17 tankov, 29 obrnených bojových vozidiel pechoty, 318 delostreleckých systémov a päť raketometov.


Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 129 tankov, 23 164 obrnených bojových vozidiel pechoty, 31 858 delostreleckých systémov a 1 472 raketometov.


Zdroj: SITA.sk - Rusko za uplynulý týždeň stratilo ďalších viac 6-tisíc vojakov a stovky kusov techniky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské straty vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruský dron na Ukrajine zasiahol autobus s cestujúcimi, jedného zabil a piatich zranil
<< predchádzajúci článok
TRAGÉDIA: 50-ročný muž pomáhal uviaznutému jeleňovi, prišiel o vlastný život

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 