Sobota 23.8.2025
23. augusta 2025
Rusko za uplynulý týždeň stratilo ďalších viac 6-tisíc vojakov a stovky kusov techniky
Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 6 110 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1 075 160. Vyplýva to z údajov, ...
23.8.2025 (SITA.sk) - Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 6 110 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1 075 160. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 17 tankov, 29 obrnených bojových vozidiel pechoty, 318 delostreleckých systémov a päť raketometov.
