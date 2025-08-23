Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 23.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Filip
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. augusta 2025

Ruský dron na Ukrajine zasiahol autobus s cestujúcimi, jedného zabil a piatich zranil


Tagy: civilné obete ruské útoky vojna na Ukrajine

Autobus pohybujúci sa po ceste v okrese Syneľnykove v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny zasiahol v sobotu ráno ruský dron. Dron zabil 59-ročného muža a ďalších piatich ľudí v autobuse zranil. Uviedla to ...



Zdieľať
drone_deliveries_17437 676x451 23.8.2025 (SITA.sk) - Autobus pohybujúci sa po ceste v okrese Syneľnykove v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny zasiahol v sobotu ráno ruský dron. Dron zabil 59-ročného muža a ďalších piatich ľudí v autobuse zranil. Uviedla to miestna vojenská administratíva, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.


Okrem toho ruská armáda v sobotu ráno v Dnepropetrovskej oblasti navádzanými leteckými bombami zaútočia na obec Malomychajlivka. Útok zranil jedného dospelého civilistu a jedno desaťročné dieťa.


Zdroj: SITA.sk - Ruský dron na Ukrajine zasiahol autobus s cestujúcimi, jedného zabil a piatich zranil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: civilné obete ruské útoky vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Expolicajt Zetoch mal nezákonne lustrovať Matoviča, Sulíka aj Lipšica. Súd s ním bude pokračovať v októbri
<< predchádzajúci článok
Rusko za uplynulý týždeň stratilo ďalších viac 6-tisíc vojakov a stovky kusov techniky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 