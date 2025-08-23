|
23.8.2025
|
23. augusta 2025
Ruský dron na Ukrajine zasiahol autobus s cestujúcimi, jedného zabil a piatich zranil
Autobus pohybujúci sa po ceste v okrese Syneľnykove v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny zasiahol v sobotu ráno ruský dron. Dron zabil 59-ročného muža a ďalších piatich ľudí v autobuse zranil. Uviedla to ...
23.8.2025 (SITA.sk) - Autobus pohybujúci sa po ceste v okrese Syneľnykove v Dnepropetrovskej oblasti na východe Ukrajiny zasiahol v sobotu ráno ruský dron. Dron zabil 59-ročného muža a ďalších piatich ľudí v autobuse zranil. Uviedla to miestna vojenská administratíva, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.
