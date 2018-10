Rusko začne v Uzbekistane s výstavbou jadrovej elektrárne

Ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) kráča s uzbeckým prezidentom Šavkatom Mirzijojevom počas ich stretnutia v Taškente 19. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Taškent 19. októbra (TASR) - Rusko vybuduje prvú jadrovú elektráreň na území Uzbekistanu. V piatok sa na tom v hlavnom meste tejto bývalej sovietskej krajiny, Taškente, dohodli ruský prezident Vladimir Putin a jeho uzbecký partner Šavkat Mirzijojev.Podľa správy agentúry DPA Putin s Mirzijojevom nariadili v piatok začiatok predbežných prác na stavbe budúceho závodu.Elektráreň za odhadovaných 11 miliárd dolárov by mala vyrásť v provincii Navoij v strednom Uzbekistane. Jej súčasťou by mali byť dva 1200-megawattové jadrové reaktory. Do prevádzky by mala vstúpiť v roku 2028.Moskva je podľa Putinových slov pripravená s vládou v Taškente rozšíriť vzťahy vo vojensko-technologickej oblasti. Do úvahy pripadá aj spoločná produkcia zbraní v Uzbekistane.Ruské a uzbecké spoločnosti by taktiež mohli rozšíriť spoluprácu v textilnom priemysle a vo výrobe hnojív, ako aj predávať výrobky na medzinárodnej úrovni, dodal prezident Mirzijojev.