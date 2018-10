RVR zmonitoruje spravodajské a publicistické relácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 19. októbra (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) bude od soboty (20.10.) až do komunálnych volieb (10.11.) monitorovať spravodajské a publicistické relácie, ako aj mimoriadne predvolebné diskusné programy. Informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.uviedla. Popri plánovanom monitoringu bude Rada vysielanie kontrolovať aj na základe sťažností a podnetov fyzických a právnických osôb.Michelčíková pripomína, že špecializované diskusné programy s kandidátmi na primátorov, starostov či komunálnych poslancov môžu vysielatelia do programu zaradiť v období začínajúcom sa 21. deň predo dňom konania volieb a končiacim sa 48 hodín predo dňom ich konania, teda od 20. októbra do 7. novembra.doplnila hovorkyňa.Vysielanie diskusných programov je počas 48-hodinového moratória zakázané. Nesmú sa vysielať ani informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech.informovala hovorkyňa RVR.Moratórium platí aj pre zverejňovanie volebných prieskumov. Zákaz je dva týždne pred voľbami až do skončenia hlasovania v deň konania volieb.doplnila.Zákon tiež zakazuje vysielať politickú reklamu v rozhlase a televízii.poukázala Michelčíková.