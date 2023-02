Rusko zaradilo na zoznam zahraničných agentov bývalého Putinovho pisateľa prejavov aj slávnu speváčku

pisateľa

Putin by mohol čeliť prevratu

Ramazanovovú zaradili na zoznam

12.2.2023 (SITA.sk) - Ruské úrady v piatok pridali na zoznam zahraničných agentov niekdajšiehoprejavov súčasného ruského vodcu Vladimira Putina a politického analytika Abbasa Galliamova spoločne s populárnou speváčkou Zemfirou Ramazanovovou.Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Galliamov „distribuoval neobmedzenému okruhu ľudí materiály vytvorené zahraničnými agentmi, vystupoval proti špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine a pôsobil ako expert a respondent pre informačné platformy zahraničných štruktúr“.Galliamov, ktorý Putinovi písal prejavy v rokoch 2008 až 2012, býva často citovaný zahraničnými médiami. Nedávno vzbudil pozornosť vystúpením v spravodajskej televízii CNN, počas ktorého naznačil, že Putin by mohol čeliť vojenskému prevratu.Ramazanovovú zaradili na spomenutý zoznam, pretože sa podľa ruských úradov postavila voči ruským vojenským aktivitám na Ukrajine a prijala bližšie nešpecifikované prostriedky zo zahraničia.Ruské zákony umožňujú vyhlásenie organizácií a jednotlivcov, ktorých považujú za zapojených do politickej činnosti a dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia, za zahraničných agentov. Označenie za zahraničného agenta znamená dodatočnú vládnu kontrolu a nesie so sebou silné negatívne asociácie, ktoré môžu zdiskreditovať označené subjekty.