Mŕtvych po zemetrasení v Turecku a Sýrii je už viac ako 28-tisíc, okno na prežitie pod troskami sa rýchlo uzatvára (video+foto)

12.2.2023 -

Miera prežitia v percentách





Silné zemetrasenie s magnitúdom 7,8 zasiahlo Turecko a Sýriu v pondelok ráno a nasledovali po ňom desiatky následných otrasov. Zrútili sa tisícky budov a desaťtisíce ľudí prišli o strechu nad hlavou. Zemetrasenie je najsmrteľnejšie za viac ako desaťročie.



Sýria je medzinárodným vyvrheľom

Gaziantep navštívil aj Lenarčič

Poevidujú už viac ako. Informuje o tom spravodajský web CNN. Uvedený počet obetí znamená, že pondelňajšie zemetrasenie sa zaradilo medzi desať najsmrteľnejších za ostatných 20 rokov. V samotnom Turecku to bolo najsmrteľnejšie zemetrasenie sa viac ako 80 rokov.Podľa tureckého úradu pre zvládanie katastrof počet obetí v Turecku stúpol na najmenejV Sýrii je celkový počet mŕtvych minimálne, vrátanev oblastiach ovládaných povstalcami na severozápade krajiny.Záchranári pokračujú v pátracích a záchranných operáciách.Okno na prežitie pod troskami sa podľa expertov rýchlo uzatvára. „Prvých 72 hodín sa považuje za kritických. Miera prežitia v priemere do 24 hodín je 74 percent, po 72 hodinách je to 22 percent a na piaty deň je to šesť percent," vyjadril sa odborník na prírodné nebezpečenstvá anglickej Nottingham Trent University Steven Godby.Podľa tureckého úradu pre zvládanie katastrof, ktorým v úsilí pomáha viac ako 5 500 vozidiel, vrátane traktorov, bagrov, buldozérov a žeriavov. Turecké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že pomoc ponúklo 95 krajín. Viac ako polovica z nich už vyslala takmer 6 500 záchranárov a očakáva sa príchod ďalších 2 400.V Sýrii snahy o pomoc brzdí trvajúca vojna a izolácia regiónu ovládaného povstalcami pozdĺž hranice, ktorý je obkolesený vládnymi silami podporovanými Ruskom. Samotná Sýria je medzinárodným vyvrheľom pod západnými sankciami spojenými s vojnou, pripomína agentúra AP.Do povstaleckých území na severozápade Sýrie však vo štvrtok začali z Turecka prichádzať prvé nákladiaky s pomocou z Organizácie Spojených národov (OSN). Pomoc poslali aj menšie organizácie, ale doručovanie cez jeden hraničný priechod, ktorý dosiaľ blokovali škody na ceste, má dovolené len OSN.. Erdogan uznal, že reakcia na katastrofu bola na začiatku nedostatočná, ale zaviazal sa, že nikoho nenechajú na ulici. Prezident v súčasnosti navštevuje oblasti, ktoré zasiahlo zemetrasenie. Vo štvrtokDo tureckého Gaziantepu, ktoré tiež zasiahlo ničivé zemetrasenie, vo štvrtok zavítal aj euurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič Stretne sa tam s viceprezidentom úradu pre zvládanie katastrof a núdzových situácií a cezhraničnými humanitárnymi partnermi pre severozápadnú Sýriu. Lenarčič, ktorý je krízový koordinátor európskej reakcie, spolu s tímom civilnej ochrany Európskej únie (EÚ) a predstaviteľmi kancelárie humanitárnej pomoci EÚ v Gaziantepe tiež bude sledovať záchranné operácie. Na svojej webstránke o tom informuje Európska komisia Únia v reakcii na zemetrasenie vedie jednu z jej najväčších pátracích a záchranných operácií prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.V stredu EÚ aktivovala zmienený mechanizmus pre Sýriu a Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie úzko koordinuje s členskými štátmi a krajinami pridruženými v mechanizme, ako dostať k Sýrčanom núdzovú pomoc čo najrýchlejšie. Prvé ponuky oznámili Taliansko a Rumunsko a vo štvrtok tiež Svetový potravinový program požiadal o pomoc prostredníctvom mechanizmu na podporu ľudí v Sýrii, čo umožní ďalšie sústredenie európskej pomoci.Pre Turecko EÚ najnovšie zmobilizovala zo strategických rezerv rescEU na dodanie 500 dočasných ubytovacích jednotiek, 2 000 stanov a 10 500 lôžok z núdzových zásob vo Švédsku a Rumunsku. Finančná hodnota tejto pomoci je takmer päť miliónov eur.Okrem toho 21 členských štátov EÚ, Albánsko, Čierna Hora a Srbsko ponúkli prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany pomoc 38 záchranných a zdravotníckych tímov. V najviac postihnutých oblastiach v Turecku je nasadených viac ako 1 650 záchranárov a 104 pátracích psov. Tímy nasadené prostredníctvom mechanizmu dosiaľ zachránili 36 ľudí, informuje eurokomisia.