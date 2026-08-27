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27. augusta 2026
Rusko zaútočilo na Kyjev dronmi, útoky hlásili aj z ďalších oblastí
Rusko zintenzívnilo útoky na ukrajinské hlavné mesto aj počas dňa. Pri nočných a ranných útokoch utrpelo zranenia najmenej 12 ľudí.
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Rusko vo štvrtok zaútočilo na Kyjev dronmi, pričom išlo o ďalší zo série čoraz častejších denných útokov na ukrajinské hlavné mesto.
Pri ruských útokoch v rôznych častiach Ukrajiny utrpelo zranenia najmenej 12 ľudí, jeden človek zahynul.
Pokračovali aj nočné útoky
Novinári agentúry AFP v Kyjeve počuli počas štvrtkového rána viacero výbuchov, pričom letecký poplach bol vyhlásený niekoľkokrát.
V mestskej Holosijivskej štvrti utrpel zranenia jeden muž. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytávali nad jedným zo zasiahnutých miest mohutné stĺpy dymu.
Rusko zároveň pokračovalo v pravidelných nočných útokoch po celej krajine. „Nepriateľ celú noc útočil na Kyjevskú oblasť útočnými dronmi a balistickými raketami,“ uviedol šéf Kyjevskej oblasti Tymur Tkačenko s tým, že terčom sa stali sklady.
Len útoky na civilistov
V Sumskej oblasti na severovýchode krajiny pri ruských útokoch zahynul jeden človek a ďalší štyria utrpeli zranenia.
Traja ľudia boli zranení v Odese a po troch zranených hlásia aj z juhoukrajinských Záporožskej a Chersonskej oblasti.
„Nepriateľ zaútočil na civilnú dopravu za bieleho dňa, keď sa ľudia jednoducho venovali svojim každodenným povinnostiam,“ uviedol šéf chersonskej mestskej správy Jaroslav Šanko.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opätovne vyzval spojencov Kyjeva, aby krajine dodali ďalšie systémy protivzdušnej obrany schopné ničiť balistické rakety a pomohli jej čeliť pokračujúcim ruským útokom.
Zdroj: SITA.sk - Rusko zaútočilo na Kyjev dronmi, útoky hlásili aj z ďalších oblastí © SITA Všetky práva vyhradené.
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