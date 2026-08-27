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27. augusta 2026

Nepočujúci Jaroslav Cehlárik sa po rokoch opäť uchádza o kreslo predsedu Trnavského samosprávneho kraja


Tagy: Komunálne voľby Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Voľby

O tento post sa pôvodne uchádzal už v roku 2017 ako vôbec prvý nepočujúci kandidát na predsedu vyššieho územného celku na Slovensku. Medzi siedmimi kandidátmi na predsedu



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dsc_0381 676x449 27.8.2026 (SITA.sk) - O tento post sa pôvodne uchádzal už v roku 2017 ako vôbec prvý nepočujúci kandidát na predsedu vyššieho územného celku na Slovensku.


Medzi siedmimi kandidátmi na predsedu Trnavského samosprávneho kraja je aj nepočujúci Jaroslav Cehlárik (Právo na pravdu). O tento post sa pôvodne uchádzal už v roku 2017 ako vôbec prvý nepočujúci kandidát na predsedu vyššieho územného celku na Slovensku. Vtedy sa krátko pred voľbami kandidátúry vzdal v prospech neskoršieho víťaza Jozefa Viskupiča.

Súd s Drobom


Neskôr dosiahol zvýšenie odmien pre tlmočníkov posunkujúceho jazyka a kraj zaplatil aj nákup elektromobilu pre nich. Cehlárik sa pred štyrmi rokmi uchádzal aj o post starostu obce Opoj v okrese Trnava, zo štyroch kandidátov získal najmenej hlasov.

Úspešnejší bol predseda Slovenského zväzu posunkujúcich v spore s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom. Súd Drobovi uložil povinnosť verejne sa ospravedlniť za nepravdivé výroky zverejnené na sociálnej sieti Facebook, zaplatiť nemajetkovú ujmu vo výške 15-tisíc eur a uhradiť trovy právneho zastúpenia a trovy súdneho konania.

V spore išlo o výroky na adresu Cehlárika ešte z roku 2020, kedy tlmočníci slovenského posunkového jazyka zorganizovali protest pred Úradom vlády SR a žiadali vyplatenie peňazí za svoju prácu.

Zlepšenie podmienok pre nepočujúcich


V roku 2022 sa Cehlárik zviditeľnil tým, že vyliezol na strechu Úradu Trnavského samosprávneho kraja a žiadal ďalšie peniaze na zlepšenie podmienok pre nepočujúcich. Zamestnanci úradu v obave o jeho bezpečnosť privolali zásahovú jednotku súkromnej bezpečnostnej služby a volali aj políciu.

Dožadoval sa zvýšenia odmien pre tlmočníkov slovenského posunkového jazyka, peňazí na prevádzku online tlmočenia, na služobné autá pre tlmočníkov a mal aj niekoľko ďalších požiadaviek


O kreslo predsedu Trnavského kraja sa ďalej uchádza József Berényi (Magyar Szovetseg-Maďarská aliancia), Róbert Dohál (Alternatíva pre Slovensko), Peter Hambálek (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika), Matej Lančarič (nezávislý), Štefan Pollák (Spoločne Občania Slovenska) a mandát chce obhájiť terajší župan Jozef Viskupič (PS, SaS, KDH, Demokrati, Hnutie Slovensko, MF, OKS).




Zdroj: SITA.sk - Nepočujúci Jaroslav Cehlárik sa po rokoch opäť uchádza o kreslo predsedu Trnavského samosprávneho kraja © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Voľby
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