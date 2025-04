Rusko zaútočilo na rodné mesto Zelenského, o život prišlo 18 ľudí

5.4.2025 (SITA.sk) - Pri ruskom útoku pomocou balistických rakiet na rodné mesto ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Kryvyj Rih prišlo o život 18 ľudí vrátane deviatich detí. Ako uviedli tamojšie úrady, ďalších 61 ľudí utrpelo zranenia, medzi nimi 12 detí.Podľa Oleksandra Vilkula , šéfa vojenskej správy v Kryvom Rihu, raketa v piatok zasiahla obytnú štvrť neďaleko detského ihriska. Neoverené videá na sociálnych sieťach ukazovali telá ležiace na ulici, zatiaľ čo iné ukazovali oblaky dymu stúpajúce k večernej oblohe."Osemnásť... Toľko ľudí zabili Rusi, keď odpálili raketu na Kryvyj Rih. Medzi nimi bolo deväť detí," uviedol na Telegrame gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak . "Takúto bolesť by ste neželali ani najväčšiemu nepriateľovi."Prezident Zelenskyj povedal, že raketový útok na mesto dokázal, že Rusko nemá záujem zastaviť svoju rozsiahlu inváziu. "Je len jeden dôvod, prečo to pokračuje. Rusko nechce prímerie a my to vidíme. Vidí to celý svet," vyhlásil Zelenskyj.