Únia chystá reakciu na Trumpove clá. Na čo budú zamerané európske protiopatrenia?

Zameranie sa na najväčšie americké digitálne spoločnosti

Nové odvetné opatrenia

EÚ by mohla ísť po online službách

Prebytok služieb

5.4.2025 (SITA.sk) - Európska únia má pripravenú reakciu na rozsiahle clá amerického prezidenta Donalda Trumpa pre prípad, ak by sa bloku nepodarilo docieliť požadovaný výsledok v rokovaniach medzi Bruselom a Washingtonom. Európska komisia , ktorá má na starosti obchodnú politiku EÚ, však zatiaľ odmieta poskytnúť akékoľvek podrobnosti. Výkonný orgán EÚ zdôrazňuje, že jeho prioritou budú rokovania.Po piatkových rozhovoroch s americkými partnermi slovenský eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič povedal, že EÚ je "odhodlaná viesť zmysluplné rokovania, ale je tiež pripravená brániť naše záujmy".Francúzsko, Nemecko a Rakúsko navrhli zamerať sa na najväčšie americké digitálne spoločnosti vrátane spoločnosti Google a vlastníka Facebooku - spoločnosť Meta Keď Trump v marci zasiahol dovoz ocele a hliníka 25-percentným clom, EÚ sa rozhodla pre prístup "oko za oko". Dodatočné odvody zasiahnu export EÚ v hodnote 28 miliárd dolárov. Brusel sa tak rozhodol s účinnosťou od polovice apríla zacieliť na americký tovar v rovnakej hodnote vrátane motocyklov Harley Davidson a poľnohospodárskych produktov, ako sú sójové bôby a mäso.Teraz EÚ čelí novým clám vo výške 20 percent, čo odštartovalo ďalšiu debatu v rámci bloku o nových odvetných protiopatreniach. "Budeme reagovať v oblastiach, kde to poškodzuje Spojené štáty," povedal popredný predstaviteľ EÚ."Milujeme sóju, ale môžeme ju priviezť aj z Brazílie. Máme radi Harley-Davidsony, ale máme radi aj MotoGuzzi. Alebo si môžeme kúpiť Yamahu. Takže existujú alternatívy, ktorými si neublížime," dodal predstaviteľ EÚ.Hoci to Komisia nepriznala, hovorkyňa francúzskej vlády Sophie Primasová uviedla, že EÚ by mohla ísť po online službách, "ktoré dnes nie sú zdanené, ale môžu byť".Zatiaľ čo Trump má v hľadáčiku obchod s tovarom, Spojené štáty majú prebytok v službách pre EÚ. V roku 2023 tento prebytok predstavoval 109 miliárd eur.Americké spoločnosti dominujú vo finančných službách vrátane bánk a systémov platieb kartou, ako je MasterCard , či v technológiách, kde medzi svetovú špičku patria spoločnosti ako Amazon , Google, Meta a Microsoft "Ak idú po našom prebytku tovaru, potom sa pozrieme na prebytok služieb," skonštatoval predstaviteľ EÚ. Blok by tak mohol zacieliť nielen na veľkých technologických gigantov, ale tiež na finančné služby.