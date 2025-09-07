Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.9.2025
 Meniny má Marianna
 24hod.sk    Zo zahraničia

07. septembra 2025

Rusko zaútočilo na vládnu budovu v Kyjeve, z miesta stúpa hustý dym. Vyhlásili celoštátnu leteckú pohotovosť


Tagy: Americký prezident rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie

Rusko zaútočilo na vládnu budovu v Kyjeve. Z budovy ukrajinskej vlády v Kyjeve stúpa po ruskom útoku dym. Ruské útoky na Ukrajine si v noci vyžiadali najmenej dve obeti a desiatky ďalších zranených. ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_74687 676x451 7.9.2025 (SITA.sk) - Rusko zaútočilo na vládnu budovu v Kyjeve. Z budovy ukrajinskej vlády v Kyjeve stúpa po ruskom útoku dym.


Ruské útoky na Ukrajine si v noci vyžiadali najmenej dve obeti a desiatky ďalších zranených. Informovali o tom úrady. Bola vyhlásená celoštátna letecká pohotovosť.

Obeť a desiatky zranených


Štátna záchranná služba uviedla, že útok na hlavné mesto Kyjev poškodil niekoľko výškových budov a zverejnila fotografie hasičov bojujúcich s požiarom na vyvýšenom poschodí. "V dôsledku masívneho útoku v hlavnom meste zomrela jedna osoba a 18 ďalších bolo zranených," uviedla služba na sociálnej sieti. "Požiare boli lokalizované a pokračujú záchranné operácie," uviedli úrady.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Ukrajinské úrady vyhlásili celoštátny stav vzdušnej pohotovosti o šiestej hodine ráno. "Po nepriateľskom útoku na okraji mesta Putyvyl zomrela jedna osoba a niekoľko ľudí bolo zranených, vrátane deväťročného dieťaťa," uviedol na sociálnej sieti regionálny vojenský guvernér Oleg Grygorov.

Okupované územia


"Pri útoku ruského dronu v sobotu večer v Záporoží na juhovýchode krajiny bolo zranených najmenej 15 ľudí, z ktorých štyria boli hospitalizovaní," uviedol Ivan Fedorov, vedúci vojenskej správy v regióne, ktorý je čiastočne okupovaný Ruskom. Ruské sily okupujú celkovo približne 20 percent územia Ukrajiny.

K paľbe došlo po tom, čo dve desiatky krajín na čele s Francúzskom a Britániou vo štvrtok prisľúbili, že sa pripoja k bezpečnostným silám, ktoré budú hliadkovať pri akejkoľvek dohode o ukončení vojny, ktorú rozpútala Moskva vo februári 2022.

Ruský prezident Vladimir Putin však akékoľvek západné sily na Ukrajine označil za neprijateľné a povedal, že by boli "legitímnymi" cieľmi. Úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie tri a pol roka trvajúcej vojny v ostatných týždňoch zatiaľ prinieslo len malý pokrok.


Zdroj: SITA.sk - Rusko zaútočilo na vládnu budovu v Kyjeve, z miesta stúpa hustý dym. Vyhlásili celoštátnu leteckú pohotovosť © SITA Všetky práva vyhradené.

