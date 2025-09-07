Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

07. septembra 2025

Návštevníkov hradu Devín čakajú obmedzenia, začala sa výstavba ochrannej bariéry so sprievodnými úpravami v okolí


Pod hradom Devín v Bratislave budujú ochrannú bariéru, ktorá zvýši bezpečnosť návštevníkov. Stavebné práce začali 1. septembra a potrvajú až do ...



devin 676x452 7.9.2025 (SITA.sk) - Pod hradom Devín v Bratislave budujú ochrannú bariéru, ktorá zvýši bezpečnosť návštevníkov. Stavebné práce začali 1. septembra a potrvajú až do decembra tohto roku. Múzeum mesta Bratislavy v tejto súvislosti upozorňuje na dočasné obmedzenia v okolí hradu. Na úseku Slovanského nábrežia smerom od parkoviska k pamätníku Brána slobody treba počítať s uzáverou asfaltovej komunikácie.


Počas najbližších dní tu zrealizujú orez drevín a čistenie cyklotrasy pozdĺž rieky Morava. Obchádzka pre cyklistov je zabezpečená po oficiálnej cyklotrase v dĺžke 1,3 kilometra. Pre peších pripravili spevnenú obchádzkovú trasu vysypanú makadamom, doplnenú o plošinu, ktorá vedie od Brány slobody a ústi pri protipovodňovej bariére.

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti návštevníkov a obyvateľov, keďže bariéra ochráni frekventovanú komunikáciu pred padajúcimi skalami a je súčasťou dlhodobého plánu starostlivosti o hrad Devín.


Zdroj: SITA.sk - Návštevníkov hradu Devín čakajú obmedzenia, začala sa výstavba ochrannej bariéry so sprievodnými úpravami v okolí © SITA Všetky práva vyhradené.

