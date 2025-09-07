|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 7.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marianna
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. septembra 2025
Návštevníkov hradu Devín čakajú obmedzenia, začala sa výstavba ochrannej bariéry so sprievodnými úpravami v okolí
Pod hradom Devín v Bratislave budujú ochrannú bariéru, ktorá zvýši bezpečnosť návštevníkov. Stavebné práce začali 1. septembra a potrvajú až do ...
Zdieľať
7.9.2025 (SITA.sk) - Pod hradom Devín v Bratislave budujú ochrannú bariéru, ktorá zvýši bezpečnosť návštevníkov. Stavebné práce začali 1. septembra a potrvajú až do decembra tohto roku. Múzeum mesta Bratislavy v tejto súvislosti upozorňuje na dočasné obmedzenia v okolí hradu. Na úseku Slovanského nábrežia smerom od parkoviska k pamätníku Brána slobody treba počítať s uzáverou asfaltovej komunikácie.
Počas najbližších dní tu zrealizujú orez drevín a čistenie cyklotrasy pozdĺž rieky Morava. Obchádzka pre cyklistov je zabezpečená po oficiálnej cyklotrase v dĺžke 1,3 kilometra. Pre peších pripravili spevnenú obchádzkovú trasu vysypanú makadamom, doplnenú o plošinu, ktorá vedie od Brány slobody a ústi pri protipovodňovej bariére.
Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti návštevníkov a obyvateľov, keďže bariéra ochráni frekventovanú komunikáciu pred padajúcimi skalami a je súčasťou dlhodobého plánu starostlivosti o hrad Devín.
Zdroj: SITA.sk - Návštevníkov hradu Devín čakajú obmedzenia, začala sa výstavba ochrannej bariéry so sprievodnými úpravami v okolí © SITA Všetky práva vyhradené.
Počas najbližších dní tu zrealizujú orez drevín a čistenie cyklotrasy pozdĺž rieky Morava. Obchádzka pre cyklistov je zabezpečená po oficiálnej cyklotrase v dĺžke 1,3 kilometra. Pre peších pripravili spevnenú obchádzkovú trasu vysypanú makadamom, doplnenú o plošinu, ktorá vedie od Brány slobody a ústi pri protipovodňovej bariére.
Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti návštevníkov a obyvateľov, keďže bariéra ochráni frekventovanú komunikáciu pred padajúcimi skalami a je súčasťou dlhodobého plánu starostlivosti o hrad Devín.
Zdroj: SITA.sk - Návštevníkov hradu Devín čakajú obmedzenia, začala sa výstavba ochrannej bariéry so sprievodnými úpravami v okolí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pavol Rusko sa v kauze Maják nádeje postaví pred odvolací súd
Pavol Rusko sa v kauze Maják nádeje postaví pred odvolací súd
<< predchádzajúci článok
Rusko zaútočilo na vládnu budovu v Kyjeve, z miesta stúpa hustý dym. Vyhlásili celoštátnu leteckú pohotovosť
Rusko zaútočilo na vládnu budovu v Kyjeve, z miesta stúpa hustý dym. Vyhlásili celoštátnu leteckú pohotovosť