Rusko žiada vysvetlenie podmienok účasti svojich a bieloruských športovcov na OH 2024 v Paríži

Štatút má len osem Rusov a traja Bielorusi

Bez národnej vlajky a hymny

16.12.2023 (SITA.sk) - Rusko žiada od Medzinárodného olympijského výboru (MOV) vysvetlenie podmienok účasti neutrálnych športovcov na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.„Súčasné podmienky počítajú len so štatútom neutrality. Nie sú tam žiadne zmienky o konkrétnych nariadeniach o účasti ruských a bieloruských športovcov,“ povedal podľa webu insidethegames.biz pre agentúru TASS ruský minister športu Oleg Matycin MOV schválil 8. decembra účasť neutrálnych športovcov z Ruska a Bieloruska na OH 2024, pričom tento status má v súčasnosti len osem Rusov a traja Bielorusi, čo je číslo, ktoré Moskva považuje za smiešne.„Hneď ako padne podrobné rozhodnutie, budeme koordinovať naše kroky s MOV a našimi federáciami. To znamená, že momentálne sme od MOV nepočuli nič nové,“ povedal Matycin.MOV síce po vypuknutí vojny iniciovala zákaz účasti Rusov a Bielorusov na medzinárodných podujatiach, pred rokom však spustila proces znovuzačlenenia športovcov z oboch krajín. Podľa verdiktu MOV pod piatimi kruhmi môžu štartovať iba jednotlivci, ktorí splnia nominačné kritéria, nepodporujú vojnu Rusov na Ukrajine a nemajú väzby na silové zložky v krajine, vojenské či policajné. Na OH budú športovci z oboch krajín súťažiť bez národnej vlajky, hymny a nie v národných farbách.