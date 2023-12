Výstavba futbalového štadióna v Prešove bude pokračovať, termín kolaudácie sa posunul o dva mesiace

Vznikali prestoje

16.12.2023 (SITA.sk) - Výstavba nového prešovského futbalového štadióna bude pokračovať. Mesto Prešov a spoločnosť Futbal Tatran Aréna sa dohodli so zhotoviteľom stavby – spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. , Galanta na späťvzatí výpovede zmluvy, ktorú firma zaslala mestu a zo stavby stiahla svojich zamestnancov.Dôvodom bol posun prác pre chýbajúce projektové dokumentácie, ktoré sa museli prispôsobovať sprísneným požiadavkám pre konanie Majstrovstiev Európy (ME) hráčov do 21 rokov v júni 2025. Termín kolaudácie sa má podľa mesta predĺžiť o dva mesiace. Konanie šampionátu to nemá ohroziť.Ako agentúru SITA informoval primátor mesta Prešov František Oľha , výpoveď zmluvy od zhotoviteľa dostali začiatkom predchádzajúceho týždňa.„Prvé sedenie k projektovej dokumentácii sme mali 10. októbra, ale odvtedy sme sa nevedeli dostať k súhlasu a vznikali ďalšie prestoje. Zhotoviteľ nemohol fungovať. Hlavná požiadavka bola, že tým, že sa stavba mierne upravovala a dochádzalo k omeškaniu projektových dokumentácií aj stavebných činností, zhotoviteľ požadoval dodatkom k zmluve akceptovanie oneskorenia stavby, ktoré boli spôsobené objektívnymi príčinami. To je aj súčasťou dohody o urovnaní, kde bude termín posunutý tak, aby mohol byť realizovaný,“ zhrnul udalosti na stavbe Oľha.Podľa Rastislava Mochnackého , konateľa spoločnosti Futbal Tatran Aréna, ktorá je zodpovedná za výstavbu štadióna, základný problém bol v neaktualizovaných projektových dokumentáciách stavby.„Je pravda, že sme čakali na stanovisko Európskej futbalovej únie (UEFA) Slovenského futbalového zväzu (SFZ) , ktoré sme dostali 6. decembra. Tým pádom sme mohli zadať zmeny dispozície na hlavnej tribúne a mali sme niekoľko intenzívnych stretnutí o harmonograme dodania aktualizovaných výkresov,“ skonštatoval Mochnacký.„Súčasťou dohody je aj stanovenie harmonogramu dodania projektových dokumentácií a harmonogramu prác, vrátane pozastavení stavby, ktoré boli nutné z dôvodu čakania na schválenie projektovej dokumentácie z UEFA a SFZ, a prepracovania projektových dokumentácií na to, aby sa v Prešove nehrali iba zápasy európskych pohárov. Majstrovstvá Európy totiž prinášajú nové požiadavky, ktoré sa v utorok podarilo úspešne zapracovať do dohody medzi zúčastnenými stranami,“ doplnila v oficiálnom stanovisku mesta Prešov jeho hovorkyňa Terézia Rácová.Primátor Oľha konkretizoval, že projekty boli dimenzované na štadión UEFA kategórie 3, ale v rámci požiadaviek na organizáciu európskeho šampionátu prišli ďalšie požiadavky.„Patrí medzi ne parkovacia plocha 1 000 metrov štvorcových a vlastný transformátor pre prenosové vozy, vlastný zdroj energie pre osvetlenie, pribudne nové schodisko, zmeny priestorov na chodenie pre ľudí, zmena sedenia novinárov,“ konkretizoval niektoré požiadavky Oľha.Podľa Mochnackého do procesu výstavby neustále vstupujú nové normy, ktorým sa treba v čase prispôsobovať.„Aj teraz vstúpila nová norma na osvetlenie a bude potrebné prerábať osvetlenie štadióna. UEFA má nové požiadavky na prenosové vozy nad rámec našej kategórie, ale je to potrebné z hľadiska podujatia, ktoré sa tu pripravuje. Komentátorské miesta chcú v jednom rade, nie pod sebou, keďže potrebujú rovnaký výhľad,“ konkretizoval niektoré z požiadaviek konateľ FTA. „Je to akoby sme robili štadión kategórie 4, ale v skutočnosti staviame kategóriu 3. Okrem počtu divákov sú všetky nároky kladené akoby na vyššiu kategóriu štadióna,“ zhrnul Oľha.Termín kolaudácie sa podľa neho posunie o dva mesiace, na február 2025. „Mesto má aj stanovisko SFZ, že termín kolaudácie stavby vo februári 2025 je dostatočný,“ zdôraznil Oľha.„Prinieslo to nejaký týždeň zdržania, ale to, čo sa udialo, možno aj urýchlilo procesy. Zhotoviteľ dosiahol to, čo chcel a máme aj súhlas SFZ. Mesto má istotu, že to, čo sme na základe ich požiadaviek pripravili bude akceptované ako štadión, na ktorom by sa mali odohrať ME,“ dodal primátor mesta, ktorý ale nevylučuje ďalšie problémy. „Verím ale, že budeme už iba riešiť drobnosti za behu“.Na stavbe sú podľa Oľhu ukončené zemné práce. Aktuálne je preinvestovaných a postavených zhruba 16 až 17 percent stavby. Doterajšie navýšenia prác sú zhruba vo výške 150-tisíc eur.„Navyše časť týchto škôd si budeme uplatňovať u tretích strán, ktoré to spôsobili,“ upozornil primátor. Išlo napríklad o nedokončené búranie starého štadióna a neodstránenie škvary z pôvodného tréningového ihriska.Stavebné práce budú podľa Mochnackého pokračovať hneď, ako to počasie dovolí. „Teraz sme aj tak v režime, že sa vzhľadom na mínusové teploty robiť nedá. Sme v štádiu, keď sa robia monolity na hlavnej tribúne a teraz efektívne betónovať nie je možné. Musíme čakať na zlepšenie počasia. Ak budú plusové teploty, nebude problém,“ skonštatoval Mochnacký.