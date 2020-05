Rusko zvažuje výstavbu novej vesmírnej stanice, ktorá by nahradila ISS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2020 - Rusko zvažuje výstavbu novej vesmírnej stanice. Nahradiť by mohla Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), ktorá už má svoje roky. S prácami by sa mohlo začať ihneď, povedal šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin v pondelok pre rozhlasovú stanicu Komsomoľskaja pravda."Rusko malo vždy vedúce postavenie pri výstavbe vesmírnych staníc," uviedol. Je však ešte potrebné zodpovedať otázky, či bude prevádzkovaná národne alebo medzinárodne a či ju budú môcť navštíviť aj vesmírni turisti, priblížil.ISS sa nachádza vo vesmíre už viac než 20 rokov. Životnosť miliardového projektu bola naposledy predĺžená do roku 2024.O predĺžení do roku 2030 sa už dlho diskutuje, otázkou však je, či to jej technický stav vôbec umožňuje."Ako dlho tu ešte bude? Sedem, možno desať rokov,“ uviedol v tejto súvislosti Rogozin a poukázal pritom na opotrebovanosť jednotlivých štruktúr a modulov.ISS sa nachádza na obežnej dráhe Zeme vo výške približne 400 kilometrov. Aktuálne sa na nej nachádzajú traja astronauti.