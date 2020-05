Včelie probiotikum, ktoré väčšina Slovákov nepozná. Trúdie mlieko je životabudičom potencie

A to napriek jeho probiotickým vlastnostiam, ktoré zaujali aj vedecký tím okolo profesorky Miroslavy Kačániovej z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.

Zistenia slovenských výskumníkov naznačujú, že čerstvé trúdie mlieko by mohlo byť výborným probiotikom. Obsahuje totiž živé bakteriálne kultúry.

„Najčastejšie Lactobacillus kunkeii, ktorý je veľmi často identifikovaný vo včelích produktoch, ako med, peľ, včelí chlieb, ďalej to boli L. kefiri a L. malefermentas. Vo vzorke sme izolovali aj baktériu Escherichia coli ssp. nissle, ktorá patrí k najviac preskúmaným probiotickým baktériám a pridáva sa aj do probiotických preparátov,“ približuje profesorka Kačániová.

Okrem probiotických baktérií je tiež trúdie mlieko zdrojom viacerých výživných látok, z minerálov v ňom nájdeme najmä železo a zinok, ale tiež bioaktívne polyfenoly, ktoré sa vyznačujú antioxidačným pôsobením.

Podporuje tvorbu testosterónu

Za zmienku stojí aj účinok na potenciu. Keď slovenský výskumný tím aplikoval trúdie mlieko na semenníky králika, u zvieraťa došlo k zvýšenej produkcii testosterónu a cholesterolu.

Má sladkastú mliečnu chuť

Na to, aby mal nápoj čo najvyššiu kvalitu, by včelie larvy z úľa nemali byť vyberané pred ukončením ich kŕmenia. Po odobratí by mali byť čo najskôr spracované a získaný homogenát by mal byť zamrazený na teplotu najmenej mínus desať stupňov Celzia.

Ako opísala profesorka Kačániová, mlieko má sladkastú chuť: „Pripomína mi chuť mlieka, alebo mliečných výrobkov s arómou včelích plástov. Vonia po mede, ale niektorí včelári ho charakterizujú ako chuť po pražených lieskových orechoch.“

Konzumuje sa samotné alebo spolu s medom. Skladuje sa v sušenej alebo lyofilizovanej podobe, prípadne v mraze pri teplote okolo mínus 20 stupňov Celzia.