Rusko zvyšuje produkciu munície, jej kvalita však podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky klesá

12.1.2024 (SITA.sk) - Rusko od konca leta minulého roka zvyšuje množstvo vyrobenej munície v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, no jej kvalita klesá. Povedal to šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov pre francúzsky denník Le Monde, ktorý cituje web Ukrajinská pravda.„Od konca minulého leta v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi pozorujeme nárast množstva munície vyrobenej v Rusku. Zároveň zaznamenávame pokles kvality týchto projektilov,“ konštatoval Budanov.Zároveň však zdôraznil, že terajšie západné protiruské sankcie sú nedostatočné. Podľa Budanova by sankcie mali zasiahnuť kľúčové sektory ruskej ekonomiky, a to energetiku, hutnícky priemysel a celkový finančný systém.