Advokát Kubina údajne vie, ako ústavný súd rozhodne o nahrávkach „čurillovcov“. Tvrdí premiér Fico

Reči pána Kubinu

Nahrávky s aktivitami "čurillovcov"

"Bude to ťažké vypočúvanie"

12.1.2024 (SITA.sk) - Právny zástupca vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry známych ako „ čurillovci Peter Kubina údajne vyhlasuje, že 24. januára Ústavný súd SR (ÚS SR) rozhodne o nahrávkach zachytávajúcich aktivity „čurillovcov" ako o získaných nezákonným spôsobom.Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii predseda vlády Robert Fico . Zároveň uviedol, že Kubina spomínal, ako pomáhal vyberať prezidentke SR Zuzane Čaputovej sudcov ústavného súdu.„My dnes s veľkým začudovaním počúvame reči pána Kubinu, ktorý sa chváli, že má všetko vo vrecku," povedal Fico. Zároveň sa pýta, ako je to možné? „A túto otázku kladiem aj predsedovi ÚS SR," uviedol Fico.Zároveň pripomenul, že ten istý senát, ktorý má rozhodovať o nahrávkach zachytávajúcich aktivity „čurillovcov" rozhodoval aj o zákonnosti nahrávok z poľovníckej chaty, na ktorých bol aj samotný Fico.„Tento senát bez zaváhania odmietol naše podanie a povedal, že máme využiť nejaké iné prostriedky nápravy a, že nemá právomoc ÚS SR o tomto rozhodovať," povedal premiér.Fico zároveň vyzval aj prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby sa od údajných výrokov svojho bývalého poradcu dištancovala. Takisto povedal, že keď prezidentka využije možnosť vystúpiť v parlamente s kritikou rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry , rovnakú možnosť využije aj on sám, aby daný krok obhájil.„Bude to ťažké počúvanie. Pôjdem do absolútnych detailov," dodal Fico.