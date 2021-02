Rusku by sa registrovaním vakcíny v Európskej liekovej agentúre otvorili nové trhy, tvrdí Valášek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zaregistrovaním ruskej vakcíny v Európskej liekovej agentúre by sa otvorili Rusku nové trhy. Aj to je dôvod, prečo si dať Sputnik V zaregistrovať. Na stredajšom tlačovom brífingu Kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) . Doplnil, že je potrebné pýtať sa Ruska, prečo tak stále neurobilo. Dodal, že nerozumie, prečo Rusko v súvislosti s vakcínou Sputnik V nekoná.Ako ďalej zdôraznil, je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa na Slovensko dostali bezpečné vakcíny v maximálnom možnom množstve. „Rusko tú vakcínu nerozdáva zadarmo, Rusko Sputnik predáva. Nemám s tým problém, kupujme čokoľvek, čo je k dispozícii a je bezpečné,“ skonštatoval Valášek.Doplnil, že to, čo by sa malo tiež robiť, je pracovať či s nemeckou kancelárkou alebo s francúzskym prezidentom, s ľuďmi, ktorí „majú väčší vplyv na zmýšľanie Moskvy ako my“. Zároveň pracovať na tom, aby Rusko nezaháľalo s podaním žiadosti o autorizáciu od Európskej liekovej agentúry. „V momente, keď je na trhu ďalšia bezpečná vakcína, idú akékoľvek politické rozdiely bokom a má byť podaná. To je aj pozícia strany Za ľudí,” doplnil Valášek.