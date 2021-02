Situácia v Česku je kritická, núdzový stav je nevyhnutný a Babiš hovorí aj o sprísňovaní opatrení

Nanorúška alebo respirátory

Kvalitu ochrany kontrolovať nebudú

24.2.2021 - Pandemická situácia v Českej republike je veľmi zlá a vláda musí rokovať o ďalšom predĺžení núdzového stavu. Uviedol to v stredu český premiér Andrej Babiš.Ako dodal, bude nutné sprísnenie pandemických opatrení, konkrétny návrh predloží ešte v stredu ministerstvo zdravotníctva. Následne sa o 20:00 zíde vláda, aby rokovala o predĺžení núdzového stavu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Premiér ďalej oznámil, že návrat žiakov do škôl v pôvodne plánovanom termíne k 1. marcu nie je možný. Podľa Babiša sa v krajine už šíri juhoafrická mutácia koronavírusu. Do Česka ju údajne priviezli turisti, ktorí prostredníctvom nemenovanej cestovnej kancelárie navštívili Zanzibar.Podľa vládneho nariadenia bude od štvrtka nutné nosiť na väčšine verejných miest respirátory FFP2 alebo KN95. Ľudia môžu tiež nosiť nanorúška alebo dve chirurgické rúška na sebe.Česká polícia medzitým informovala, že denne rieši 10- až 11-tisíc kontrol, ktoré sa týkajú nosenia rúšok. Ľuďom, ktorí porušujú nariadenie vlády, hrozí pokuta 20-tisíc českých korún. Podľa policajného prezidenta Jana Švejdara však polícia neplánuje kontrolovať, či ľudia nosia dostatočnú kontrolu.Česká republika aktuálne eviduje 127 240 aktívnych prípadov nákazy koronavírusom, v nemocniciach leží 6 817 pacientov a 1 389 z nich je vo vážnom stave. Ochoreniu COVID-19 doteraz podľahlo 19 682 ľudí.