Rusku došla trpezlivosť, odpoveď na bezpečnostné požiadavky chce už na budúci týždeň

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko očakáva, že Washington a Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) na budúci týždeň poskytnú písomnú odpoveď na jeho bezpečnostné požiadavky. Povedal to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.Požiadavky, aby sa NATO nerozširovalo o ďalšie bývalé sovietske štáty a nerozmiestňovalo tam svoje sily, sú podľa šéfa ruskej diplomacie nevyhnutné k pokroku v diplomatickom úsilí o zmiernenie rastúceho napätia pre Ukrajinu. Nasadenie síl a zbraní NATO blízko ruských hraníc predstavuje bezpečnostnú výzvu, ktorú je nutné riešiť okamžite, uviedol tiež Lavrov.„Došla nám trpezlivosť. Západ poháňa arogancia a vystupňoval napätie v rozpore so svojimi záväzkami a zdravým rozumom,“ vyhlásil Lavrov na tlačovej konferencii.Rusko zhromaždilo odhadom 100-tisíc vojakov a techniku blízko hraníc s Ukrajinou. To vyvoláva obavy, že Kremeľ plánuje napadnúť svojho suseda. To Rusko popiera, žiada však poskytnutie spomenutých záruk, s čím zas nesúhlasí Západ. V súvislosti s napätím vo východnej Európe sa tento týždeň uskutočnili rokovania USA a Ruska v Ženeve či zasadnutie rady NATO-Rusko v Bruseli, ktoré ale situácii nepriniesli prelom.Ruské ministerstvo obrany v piatok zase informovalo, že vojakov rozmiestnených na východnej Sibíri a v regióne Ďalekého východu vyslali na pohyb po krajine v rámci rýchlych cvičení, aby preverili ich „pripravenosť plniť svoje úlohy po premiestnení na veľkú vzdialenosť“.Rezort poznamenal, že „mimoriadna pozornosť sa bude venovať hodnoteniu dopravnej infraštruktúry krajiny s cieľom zabezpečiť pohyb jednotiek,“ a dodal, že vojaci po presune uskutočnia cvičenia so streľbou ostrou muníciou.