Dôchodca naletel podvodníkovi a poslal mu takmer 10-tisíc eur, falošný lekár žiadal ešte viac

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Považskobystrickí policajti riešia prípad 77-ročného dôchodcu, ktorý sa stal obeťou podvodu. Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová, neznámy páchateľ od neho vylákal 9 500 eur.Dôchodcovi volal neznámy muž, ktorý sa predstavil ako lekár z nemocnice a na vylákanie peňazí použil známu legendu o synovej havárii a zranenom dieťati. Oznámil mu, že je potrebné vyplatiť odškodné 9 500 eur na ním uvedené číslo účtu. „Starší muž išiel do banky, kde sa mu vďaka dennému limitu podarilo vybrať iba sumu 5 000 eur. Tieto vložil na účet uvedený mužom vydávajúcim sa za lekára. Potom išiel do ďalšej banky, kde vybral zvyšnú sumu 4 500 eur a tiež ju vložil na účet uvedený páchateľom," uviedla Kuzmová.Údajný lekár však kontaktoval dôchodcu opäť s tým, že sa pomýlil a čiastka odškodného je 19 500 eur. „Starší muž aj tomuto klamstvu uveril a snažil sa vybrať ďalšie peniaze z banky. To sa mu už nepodarilo, pričom po ceste domov ho našiel jeho syn. Toho banka informovala o ďalšom pokuse výberov. Starší muž podal v tejto veci trestné oznámenie na neznámeho páchateľa," dodala Kuzmová.