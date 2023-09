Rusku verím rovnako ako Západu, tvrdí Erdoğan a naznačil aj revitalizáciu vzťahov s Európskou úniou

Udržiava kontakty s Moskvou aj Kyjevom

Putin chce vojnu ukončiť čo najskôr

Dve odlišné veci

19.9.2023 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan podľa svojich slov verí Rusku rovnako, ako verí Západu.„Nemám dôvod im neveriť," povedal pre amerického vysielateľa PBS v New Yorku, kam pricestoval na Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) „Do tej miery, do akej je Západ spoľahlivý, je rovnako spoľahlivé aj Rusko. Posledných 50 rokov sme čakali na prahu Európskej únie (EÚ) a v tomto momente verím Rusku rovnako, ako verím Západu," vyhlásil turecký prezident.Ankara počas vojny na Ukrajine udržiava úzke vzťahy s Moskvou aj Kyjevom. V júli minulého roka Turecko a OSN uzavreli dohodu, ktorá umožňovala bezpečné prepravovanie exportu ukrajinských agroproduktov z čiernomorských prístavov, čo pomohlo zmierniť globálnu potravinovú krízu.Moskva sa pred dvoma mesiacmi od čiernomorskej obilnej iniciatívy stiahla s argumentom, že sa neplnili záväzky z paralelnej dohody o ruskom exporte, a ruský vodca Vladimir Putin na nedávnom stretnutí s Erdoğanom odmietol návrat. Rusko však sľúbilo, že dodá 1 milión ton obilia do Afriky.Pokiaľ ide o vojnu a jeho kontakty s Putinom, Erdoğan povedal, že je „celkom zrejmé, že táto vojna bude trvať dlho", ale ruský vodca je „na strane ukončenia tejto vojny čo najskôr". „To povedal a ja jeho vyjadreniu verím," skonštatoval.Erdoğan tiež naznačil revitalizáciu vzťahov Turecka s Európskou úniou a prístupového procesu do Únie, ako aj zlepšenie vzťahov s Washingtonom. Tie sa v poslednom období sústredili na členstvo Švédska v NATO a možnú dohodu o dodaní stíhačiek F-16 Turecku.Turecký prezident zopakoval, že tieto témy by nemali spolu súvisieť a rozhodnutie o švédskom členstve je na tureckom parlamente, kde má jeho strana väčšinu.„Ak parlament neurobí pozitívne rozhodnutie, tak sa nedá nič robiť," povedal.Zároveň zdôraznil, že otázka švédskeho členstva a prístupové rokovania do EÚ „sú dve odlišné veci". V júli pritom povedal, aby členské štáty Únie otvorili cestu Turecku výmenou za uvoľnenie cesty pre Švédsko do NATO.