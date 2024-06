Ruský diplomat vyzýva USA, aby venovali pozornosť diskusiám o jadrovej doktríne. Moskva nevylučuje ani zníženie diplomatických vzťahov so západom

Diplomatické vzťahy so západom

Zahrávanie sa s ohňom

27.6.2024 (SITA.sk) - Popredný ruský diplomat vyzval Spojené štáty, aby venovali pozornosť prebiehajúcim diskusiám o možnej úprave jadrovej doktríny Moskvy vzhľadom na zmenené podmienky v medzinárodných vzťahoch.Ako referuje web news.sky.com, námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v rozhovore pre Izvestija uviedol, že Moskva nevylučuje zníženie diplomatických vzťahov s určitými západnými krajinami, pokiaľ nezmenia svoj „rusofóbny" prístup.Riabkov zopakoval nedávne vyhlásenia ruského vodcu Vladimira Putina , že sa prehodnocuje jadrová doktrína Ruska, ktorá určuje podmienky, za akých by mohli byť použité takéto zbrane.Podľa jeho slov bola doktrína vypracovaná „v inej ére a za iných okolností" a dúfa, že súčasné diskusie „budú naši protivníci brať vážne".„Neprognózujem výsledok, ale vyzývam našich protivníkov, aby premýšľali o tom, čo prezident hovorí. Doslova sa zahrávajú s ohňom... a musia sa naučiť neoddávať sa nebezpečným ilúziám, ale snažiť sa pozerať na svet triezvo a pochopiť, že máme nezmeniteľné národné záujmy, ktoré sme pripravení brániť až do konca," povedal Riabkov.Doktrína vo všeobecnosti hovorí, že jadrové zbrane by sa mali použiť ako odpoveď na útok s použitím jadrových alebo iných zbraní hromadného ničenia alebo na použitie konvenčných zbraní proti Rusku, „keď je ohrozená samotná existencia štátu".