Richter: V koalícii nie je žiadny problém ani pnutie (video)

27.6.2024 (SITA.sk) - Predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter nevidí v rámci koalície žiadny problém alebo pnutie. Uviedol to pre agentúru SITA v reakcii na vyjadrenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša Hlas-SD ) z pondelka 24. júna v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.Minister sa zamýšľal nad tým, aký zmysel má vládna koalícia , keď nie je schopná zahlasovať ani za vlastné programové vyhlásenie. Tomáš mal na mysli práve národniarov, ktorí podľa neho blokujú prijatie zákona o minimálnej mzde Predseda SNS Andrej Danko uviedol, že Tomáša k jeho „neuváženým vyjadreniam“ vyprovokoval moderátor spomínanej relácie. Súčasne všetkých ubezpečoval, že koalícia zložená zo án Smer-SD , Hlas-SD a SNS je stabilná, čo potvrdil aj poslanec Richter.„Zostal som týmto výrokom prekvapený. Pretože minimálne tie sociálne otázky veľmi bezprostredne sledujem a dotýkajú sa ma. Ja nevidím nejaký problém ani pnutie," uviedol Richter s tým, že pokiaľ aj nejaké bolo, tak si to koalícia vždy vedela vydiskutovať.„Vzniklo to s tým, že bol záujem riešiť rodičovský dôchodok a SNS mala o tom iné predstavy, a tak vznikol nejaký kompromis, ktorý riešil túto otázku a koalícia sa dohodla. Zákony nám prechádzajú, to znamená, že pokiaľ sú nejaké polemické veci, tak si ich vieme vykonzultovať v rámci koaličnej rady," dodal Richter.Celkom nerozumie, v akom kontexte minister tieto výroky použil a plánuje sa s ním o tejto téme baviť aj osobne.