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29. októbra 2026
Ruský dron zabil na železničnej stanici v ukrajinskom Dnipre najmenej 13 ľudí
Útok zasiahol nástupište so stojacim osobným vlakom smerujúcim do Záporožia. Medzi obeťami sú cestujúci, ďalší ľudia utrpeli zranenia. Najmenej 13 ľudí ...
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29.10.2026 (SITA.sk) - Útok zasiahol nástupište so stojacim osobným vlakom smerujúcim do Záporožia. Medzi obeťami sú cestujúci, ďalší ľudia utrpeli zranenia.
„Pri ruskom útoku na Dnipro zahynulo 13 ľudí. Najmenej ďalších päť utrpelo zranenia,“ uviedol na platforme Telegram šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. Zraneným poskytujú zdravotnú pomoc.
Ukrajinský štátny železničný dopravca Ukrzaliznycia spresnil, že ruské jednotky zaútočili prúdovým dronom na jedno z nástupíšť, kde sa nachádzala osobná vlaková súprava číslo 866 na trase Dnipro – Záporožie.
Podľa vedenia železníc sa na nástupišti napriek vyhlásenému zvýšenému nebezpečenstvu nachádzalo veľké množstvo ľudí. Na mieste zasahujú záchranári, zdravotníci a polícia. Presný rozsah škôd zatiaľ nie je známy.
Útok nasledoval po sérii ruských úderov na Dnipro a okolitý región. V noci na štvrtok ruské drony poškodili priemyselný podnik v meste, kde vypukol požiar a zranenia utrpel 35-ročný muž. Ruské jednotky útočili aj v okresoch Nikopol a Syneľnykove, pričom poškodili civilné objekty a infraštruktúru.
Ruská armáda v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ukrajinskú železničnú sieť. Začiatkom septembra pri dvoch dronových útokoch na osobný vlak na trase Dnipro – Záporožie zahynula sprievodkyňa. Koncom septembra pri útoku na železničné zariadenie v Záporoží utrpelo zranenia 33 ľudí.
Ukrajinské železnice napriek opakovaným útokom pokračujú v prevádzke, pričom bezpečnostné opatrenia a evakuácie cestujúcich spôsobujú rozsiahle meškania vlakov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zabil na železničnej stanici v ukrajinskom Dnipre najmenej 13 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 13 ľudí zahynulo a ďalších päť utrpelo zranenia pri štvrtkovom ruskom dronovom útoku na železničnú stanicu v ukrajinskom meste Dnipro. Ruský bezpilotný prostriedok zasiahol nástupište, na ktorom v tom čase stál osobný vlak smerujúci do Záporožia, oznámili ukrajinské úrady.
„Pri ruskom útoku na Dnipro zahynulo 13 ľudí. Najmenej ďalších päť utrpelo zranenia,“ uviedol na platforme Telegram šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža. Zraneným poskytujú zdravotnú pomoc.
Útok prúdovým dronom
Ukrajinský štátny železničný dopravca Ukrzaliznycia spresnil, že ruské jednotky zaútočili prúdovým dronom na jedno z nástupíšť, kde sa nachádzala osobná vlaková súprava číslo 866 na trase Dnipro – Záporožie.
Podľa vedenia železníc sa na nástupišti napriek vyhlásenému zvýšenému nebezpečenstvu nachádzalo veľké množstvo ľudí. Na mieste zasahujú záchranári, zdravotníci a polícia. Presný rozsah škôd zatiaľ nie je známy.
Útok nasledoval po sérii ruských úderov na Dnipro a okolitý región. V noci na štvrtok ruské drony poškodili priemyselný podnik v meste, kde vypukol požiar a zranenia utrpel 35-ročný muž. Ruské jednotky útočili aj v okresoch Nikopol a Syneľnykove, pričom poškodili civilné objekty a infraštruktúru.
Intenzívne útoky
Ruská armáda v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ukrajinskú železničnú sieť. Začiatkom septembra pri dvoch dronových útokoch na osobný vlak na trase Dnipro – Záporožie zahynula sprievodkyňa. Koncom septembra pri útoku na železničné zariadenie v Záporoží utrpelo zranenia 33 ľudí.
Ukrajinské železnice napriek opakovaným útokom pokračujú v prevádzke, pričom bezpečnostné opatrenia a evakuácie cestujúcich spôsobujú rozsiahle meškania vlakov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zabil na železničnej stanici v ukrajinskom Dnipre najmenej 13 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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