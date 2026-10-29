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29. októbra 2026

Putin označil Muska za génia. Rusko je s ním údajne v kontakte pri vývoji vlastnej satelitnej siete Rassvet


Tagy: Rassvet Ruský prezident Satelity Starlink

Rassvet, ruská obdoba Muskovho Starlinku, má zatiaľ na obežnej dráhe len niekoľko desiatok zariadení. Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pochválil amerického ...



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russia_africa_summit_2_256 676x451 29.10.2026 (SITA.sk) - Rassvet, ruská obdoba Muskovho Starlinku, má zatiaľ na obežnej dráhe len niekoľko desiatok zariadení.


Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pochválil amerického miliardára Elona Muska za vybudovanie rozsiahlej siete satelitov na obežnej dráhe a potvrdil, že pri vývoji vlastného satelitného systému je Rusko s americkým technologickým miliardárom v kontakte.

Elon Musk je génius, skutočný génius,“ povedal Putin počas návštevy výstavy, ktorá je súčasťou rusko-afrického samitu v Moskve.

Kontakty alebo spolupráca?


Ruský prezident poukázal na rozsah satelitnej siete spoločnosti SpaceX. „Koľko má na orbite zariadení? Viac ako 5 000. A my sme len na začiatku cesty,“ uviedol s odkazom na satelitný systém Rassvet, ktorý vyvíja Rusko predovšetkým na vojenské účely. Rassvet má zatiaľ na obežnej dráhe len niekoľko desiatok zariadení.

Putin dodal, že Moskva udržiava kontakt s americkými partnermi vrátane Muska. „S našimi americkými partnermi vrátane pána Muska sme v úzkom kontakte, pretože je dôležité, aby sme si na orbite navzájom neprekážali,“ povedal.

Spor o Starshield


Vyjadrenia prichádzajú v čase sporov medzi Ukrajinou a USA o fungovaní systému Starshield, vojenskej satelitnej siete využívajúcej technológie spoločnosti SpaceX. Ukrajina tento mesiac informovala o opakovaných výpadkoch služby.

Problémy sa objavili po diplomatickej roztržke medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v súvislosti s americko-ruskou dohodou o dodávkach motorovej nafty.

Trump aj Musk odmietli zodpovednosť za výpadky, hoci šéf SpaceX následne obvinil Ukrajinu zo zneužívania satelitného internetu Starlink na vojenské účely. Kyjev tvrdí, že obmedzenia siete komplikujú zachytávanie ruských dronov a spomaľujú logistiku ukrajinských síl na fronte.


Zdroj: SITA.sk - Putin označil Muska za génia. Rusko je s ním údajne v kontakte pri vývoji vlastnej satelitnej siete Rassvet © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rassvet Ruský prezident Satelity Starlink
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