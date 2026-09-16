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16. septembra 2026
Ruský dron zasiahol mikrobus pri ukrajinskom Nikopole, zahynulo päť ľudí
K útoku došlo neďaleko Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú od roku 2022 okupujú ruské jednotky. Ruský dron zasiahol v stredu mikrobus pri frontovej línii na juhu
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16.9.2026 (SITA.sk) - K útoku došlo neďaleko Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú od roku 2022 okupujú ruské jednotky.
Ruský dron zasiahol v stredu mikrobus pri frontovej línii na juhu Ukrajiny, pričom zahynulo päť ľudí a najmenej sedem ďalších osôb utrpelo zranenia, oznámili ukrajinské úrady.
„Päť ľudí zahynulo a najmenej sedem bolo zranených v dôsledku nepriateľského útoku na mikrobus v Nikopolskom okrese. Rusi zasiahli autobus dronom,“ uviedol gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža.
Nikopol leží na opačnom brehu rieky Dneper oproti Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorú ruské jednotky obsadili už v prvých dňoch invázie v roku 2022.
Fotografie zverejnené miestnymi úradmi ukazujú biely mikrobus s vyrazenými oknami a stopami krvi stekajúcimi po boku vozidla. Podľa Hanžu bolo pri útoku zranených ďalších sedem ľudí.
Počet civilných obetí vojny na Ukrajine je podľa Organizácie Spojených národov v súčasnosti najvyšší od prvých mesiacov konfliktu. OSN tento vývoj pripisuje zintenzívneniu diaľkových útokov na mestá a civilnú infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol mikrobus pri ukrajinskom Nikopole, zahynulo päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský dron zasiahol v stredu mikrobus pri frontovej línii na juhu Ukrajiny, pričom zahynulo päť ľudí a najmenej sedem ďalších osôb utrpelo zranenia, oznámili ukrajinské úrady.
„Päť ľudí zahynulo a najmenej sedem bolo zranených v dôsledku nepriateľského útoku na mikrobus v Nikopolskom okrese. Rusi zasiahli autobus dronom,“ uviedol gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Oleksandr Hanža.
Nikopol leží na opačnom brehu rieky Dneper oproti Záporožskej jadrovej elektrárni, ktorú ruské jednotky obsadili už v prvých dňoch invázie v roku 2022.
Fotografie zverejnené miestnymi úradmi ukazujú biely mikrobus s vyrazenými oknami a stopami krvi stekajúcimi po boku vozidla. Podľa Hanžu bolo pri útoku zranených ďalších sedem ľudí.
Počet civilných obetí vojny na Ukrajine je podľa Organizácie Spojených národov v súčasnosti najvyšší od prvých mesiacov konfliktu. OSN tento vývoj pripisuje zintenzívneniu diaľkových útokov na mestá a civilnú infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol mikrobus pri ukrajinskom Nikopole, zahynulo päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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