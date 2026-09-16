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Nová séria REDMI Note 17 je od 16. septembra dostupná na Slovensku
Smartfóny série REDMI Note 17 prichádzajú s výrazne väčšími batériami, dlhšou výdržou a rýchlejším nabíjaním. Prinášajú aj vyššiu odolnosť voči vode, proti pádom ako aj úplne nový ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Smartfóny série REDMI Note 17 prichádzajú s výrazne väčšími batériami, dlhšou výdržou a rýchlejším nabíjaním.
Prinášajú aj vyššiu odolnosť voči vode, proti pádom ako aj úplne nový dizajn. Na vrchole ponuky stojí vôbec prvý model REDMI Note Pro Max, ktorý spája odvážny dizajn, štandard REDMI Titan a užívateľský zážitok na úrovni vlajkových lodí. Zároveň ponúka najväčšiu batériu v smartfóne Xiaomi dostupnom v Európe s kapacitou 9 210 mAh¹. Spolu s modelmi REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G a REDMI Note 17 tvorí štvoricu zariadení, ktoré stelesňujú filozofiu značky REDMI – "Built for Years" - vytvárať spoľahlivé smartfóny, ktoré vydržia roky každodenného používania.
Nová séria je vyrobená v súlade so štandardom kvality REDMI Titan, ktorý bol vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou TÜV SÜD Celá produktová séria ponúka až 6 rokov bezpečnostných aktualizácií a vybrané modely až 6 rokov záruky na kapacitu batérie². Model REDMI Note 17 Pro Max 5G ide ešte ďalej a ponúka 6 rokov softvérovej podpory so zážitkom ako pri novom zariadení³, čím zaručuje dlhodobú plynulosť a spoľahlivosť.
Modely REDMI Note 17 Pro Max 5G a REDMI Note 17 Pro 5G sú prvými smartfónmi, ktoré získali päťhviezdičkovú certifikáciu TÜV SÜD Titan Quality⁴. Tá potvrdzuje ich spoľahlivosť v troch kľúčových oblastiach každodenného používania, odolnosti proti pádom, odolnosti voči vode a výdrži batérie.
Celá séria REDMI Note 17 je vybavená systémom batérie REDMI Titan, ktorý kombinuje pokročilú technológiu kremíkovo-uhlíkových batérií s inteligentným riadením spotreby energie. Model REDMI Note 17 Pro Max 5G je vybavený batériou s kapacitou 9 210 mAh, ktorá umožňuje výdrž až 3 dni a celý deň používania po iba 20 minútach nabíjania⁵. Podporuje nabíjanie 100 W technológiou HyperCharge a reverzné nabíjanie s výkonom 27 W. Model REDMI Note 17 Pro 5G je vybavený batériou s kapacitou 8 340 mAh a 67 W technológiou nabíjania HyperCharge, zatiaľ čo modely REDMI Note 17 5G a REDMI Note 17 ponúkajú batérie s kapacitou 7 700 mAh a podporujú 45 W turbo nabíjanie⁶. V celej sérii si batérie zachovávajú najmenej 80 % svojej pôvodnej kapacity aj po 1 000 nabíjacích cykloch, čo zodpovedá približne 6 rokom bežného používania⁷. Modely REDMI Note 17 5G a REDMI Note 17 získali tiež päťhviezdičkový certifikát výkonu batérie od TÜV SÜD.
Modely Pro sú navyše vybavené konštrukciou REDMI Titan Structure, ktorá kombinuje zosilnenú vnútornú architektúru s komplexnou ochranou proti prachu a vode. Oba modely spĺňajú požiadavky stupňov krytia IP66 a IP68 a úspešne prešli náročnými testami odolnosti voči vode⁸. Zároveň absolvovali testy odolnosti pri pádoch z výšky až z 3 metrov na žulový povrch, čo potvrdzuje certifikát SGS⁹.
Špičkovú odolnosť dopĺňa prvotriedny zážitok z každodenného používania. Modely REDMI Note 17 Pro Max 5G a REDMI Note 17 Pro 5G sú vybavené 6,83-palcovými displejmi s rozlíšením 1,5K a maximálnym jasom až 3 500 nitov, ktoré zabezpečujú živé zobrazenie detailov a vynikajúcu čitateľnosť aj na priamom slnečnom svetle.
Model REDMI Note 17 Pro Max 5G poháňa mobilná platforma Snapdragon® 6 Gen 5 a vďaka funkcii Memory Extension podporuje alokáciu až 24 GB RAM. AI technológie Xiaomi HyperAI¹⁰, Google Gemini¹¹ a Circle to Search od Google zároveň prinášajú nástroje na zvýšenie produktivity a podporu kreativity¹².
Nová generácia REDMI Note je vytvorená so sviežim dizajnovým jazykom a s prepracovaným modulom fotoaparátu, plochými displejmi, jemne zaoblenými rohmi a charakteristickými povrchovými úpravami. Exkluzívna povrchová úprava Cloud Blush modelu REDMI Note 17 Pro Max 5G obsahuje fotochromatický zadný kryt, ktorý sa pôsobením UV žiarenia mení z bieleho odtieňa Cloud White na teplý ružovo-oranžový odtieň¹³.
REDMI Note 17 sa dodáva vo farbách Black, Purple a Sky Teal s dvomi variantmi úložiska.
4GB + 128GB model bude dostupný za cenu 239 €.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 279 €.
V rámci uvádzacej ponuky, ktorá trvá od 17.9. do 18.10.2026 sú ceny nasledovné.
4GB + 128GB model bude dostupný za cenu 219 €.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 254 €.
REDMI Note 17 5G sa dodáva vo farbách Black, Purple a Sky Teal s dvomi variantmi úložiska.
6GB + 128GB model bude dostupný za cenu 319 €.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 359 €.
V rámci uvádzacej ponuky, ktorá trvá od 17.9. do 18.10.2026 sú ceny nasledovné.
6GB + 128GB model bude dostupný za cenu 259 €.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 299 €.
REDMI Note 17 Pro 5G sa dodáva vo farbách Sky Blue, Purple a Black s dvomi variantmi úložiska.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 459 €.
8GB + 512GB model bude dostupný za cenu 499 €.
V rámci uvádzacej ponuky, ktorá trvá od 17.9. do 18.10.2026 sú ceny nasledovné.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 349 €.
8GB + 512GB model bude dostupný za cenu 429 €.
REDMI Note 17 Pro Max 5G sa dodáva vo farbách Cloud Blush,Green a Black s dvomi variantmi úložiska.
8GB + 256GB model bude dostupný za cenu 529 €.
8GB + 512GB model bude dostupný za cenu 599 €.
V rámci uvádzacej ponuky, ktorá trvá od 17.9. do 18.10.2026 sú ceny nasledovné.
8GB + 256GB model bude dostupný za uvádzaciu cenu 429 €.
8GB + 512GB model bude dostupný za cenu 529 €.
Za recenziu telefónov REDMI Note 17 a REDMI Note 17 5G, ktorá bude napísaná od 17.9 do 18.10. navyše získate smart náramok Xiaomi Smart Band Active 9 v hodnote 26,9 €.
Za recenziu telefónov REDMI Note 17 Pro 5G a REDMI Note 17 Pro Max 5G, ktorá bude napísaná od 17.9 do 18.10. navyše získate fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L v hodnote 65,9 €.
K tomu ešte dostanete navyše:
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nová séria REDMI Note 17 je od 16. septembra dostupná na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prinášajú aj vyššiu odolnosť voči vode, proti pádom ako aj úplne nový dizajn. Na vrchole ponuky stojí vôbec prvý model REDMI Note Pro Max, ktorý spája odvážny dizajn, štandard REDMI Titan a užívateľský zážitok na úrovni vlajkových lodí. Zároveň ponúka najväčšiu batériu v smartfóne Xiaomi dostupnom v Európe s kapacitou 9 210 mAh¹. Spolu s modelmi REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G a REDMI Note 17 tvorí štvoricu zariadení, ktoré stelesňujú filozofiu značky REDMI – "Built for Years" - vytvárať spoľahlivé smartfóny, ktoré vydržia roky každodenného používania.
Nová séria je vyrobená v súlade so štandardom kvality REDMI Titan, ktorý bol vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou TÜV SÜD Celá produktová séria ponúka až 6 rokov bezpečnostných aktualizácií a vybrané modely až 6 rokov záruky na kapacitu batérie². Model REDMI Note 17 Pro Max 5G ide ešte ďalej a ponúka 6 rokov softvérovej podpory so zážitkom ako pri novom zariadení³, čím zaručuje dlhodobú plynulosť a spoľahlivosť.
Vyrobený na dlhoročné používanie
Modely REDMI Note 17 Pro Max 5G a REDMI Note 17 Pro 5G sú prvými smartfónmi, ktoré získali päťhviezdičkovú certifikáciu TÜV SÜD Titan Quality⁴. Tá potvrdzuje ich spoľahlivosť v troch kľúčových oblastiach každodenného používania, odolnosti proti pádom, odolnosti voči vode a výdrži batérie.
Celá séria REDMI Note 17 je vybavená systémom batérie REDMI Titan, ktorý kombinuje pokročilú technológiu kremíkovo-uhlíkových batérií s inteligentným riadením spotreby energie. Model REDMI Note 17 Pro Max 5G je vybavený batériou s kapacitou 9 210 mAh, ktorá umožňuje výdrž až 3 dni a celý deň používania po iba 20 minútach nabíjania⁵. Podporuje nabíjanie 100 W technológiou HyperCharge a reverzné nabíjanie s výkonom 27 W. Model REDMI Note 17 Pro 5G je vybavený batériou s kapacitou 8 340 mAh a 67 W technológiou nabíjania HyperCharge, zatiaľ čo modely REDMI Note 17 5G a REDMI Note 17 ponúkajú batérie s kapacitou 7 700 mAh a podporujú 45 W turbo nabíjanie⁶. V celej sérii si batérie zachovávajú najmenej 80 % svojej pôvodnej kapacity aj po 1 000 nabíjacích cykloch, čo zodpovedá približne 6 rokom bežného používania⁷. Modely REDMI Note 17 5G a REDMI Note 17 získali tiež päťhviezdičkový certifikát výkonu batérie od TÜV SÜD.
Modely Pro sú navyše vybavené konštrukciou REDMI Titan Structure, ktorá kombinuje zosilnenú vnútornú architektúru s komplexnou ochranou proti prachu a vode. Oba modely spĺňajú požiadavky stupňov krytia IP66 a IP68 a úspešne prešli náročnými testami odolnosti voči vode⁸. Zároveň absolvovali testy odolnosti pri pádoch z výšky až z 3 metrov na žulový povrch, čo potvrdzuje certifikát SGS⁹.
Vlajkové zážitky, ktoré sú teraz dostupnejšie
Špičkovú odolnosť dopĺňa prvotriedny zážitok z každodenného používania. Modely REDMI Note 17 Pro Max 5G a REDMI Note 17 Pro 5G sú vybavené 6,83-palcovými displejmi s rozlíšením 1,5K a maximálnym jasom až 3 500 nitov, ktoré zabezpečujú živé zobrazenie detailov a vynikajúcu čitateľnosť aj na priamom slnečnom svetle.
Model REDMI Note 17 Pro Max 5G poháňa mobilná platforma Snapdragon® 6 Gen 5 a vďaka funkcii Memory Extension podporuje alokáciu až 24 GB RAM. AI technológie Xiaomi HyperAI¹⁰, Google Gemini¹¹ a Circle to Search od Google zároveň prinášajú nástroje na zvýšenie produktivity a podporu kreativity¹².
Nová generácia REDMI Note je vytvorená so sviežim dizajnovým jazykom a s prepracovaným modulom fotoaparátu, plochými displejmi, jemne zaoblenými rohmi a charakteristickými povrchovými úpravami. Exkluzívna povrchová úprava Cloud Blush modelu REDMI Note 17 Pro Max 5G obsahuje fotochromatický zadný kryt, ktorý sa pôsobením UV žiarenia mení z bieleho odtieňa Cloud White na teplý ružovo-oranžový odtieň¹³.
Ceny a dostupnosť
REDMI Note 17 sa dodáva vo farbách Black, Purple a Sky Teal s dvomi variantmi úložiska.
4GB + 128GB model bude dostupný za cenu 239 €.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 279 €.
V rámci uvádzacej ponuky, ktorá trvá od 17.9. do 18.10.2026 sú ceny nasledovné.
4GB + 128GB model bude dostupný za cenu 219 €.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 254 €.
REDMI Note 17 5G sa dodáva vo farbách Black, Purple a Sky Teal s dvomi variantmi úložiska.
6GB + 128GB model bude dostupný za cenu 319 €.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 359 €.
V rámci uvádzacej ponuky, ktorá trvá od 17.9. do 18.10.2026 sú ceny nasledovné.
6GB + 128GB model bude dostupný za cenu 259 €.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 299 €.
REDMI Note 17 Pro 5G sa dodáva vo farbách Sky Blue, Purple a Black s dvomi variantmi úložiska.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 459 €.
8GB + 512GB model bude dostupný za cenu 499 €.
V rámci uvádzacej ponuky, ktorá trvá od 17.9. do 18.10.2026 sú ceny nasledovné.
6GB + 256GB model bude dostupný za cenu 349 €.
8GB + 512GB model bude dostupný za cenu 429 €.
REDMI Note 17 Pro Max 5G sa dodáva vo farbách Cloud Blush,Green a Black s dvomi variantmi úložiska.
8GB + 256GB model bude dostupný za cenu 529 €.
8GB + 512GB model bude dostupný za cenu 599 €.
V rámci uvádzacej ponuky, ktorá trvá od 17.9. do 18.10.2026 sú ceny nasledovné.
8GB + 256GB model bude dostupný za uvádzaciu cenu 429 €.
8GB + 512GB model bude dostupný za cenu 529 €.
Za recenziu telefónov REDMI Note 17 a REDMI Note 17 5G, ktorá bude napísaná od 17.9 do 18.10. navyše získate smart náramok Xiaomi Smart Band Active 9 v hodnote 26,9 €.
Za recenziu telefónov REDMI Note 17 Pro 5G a REDMI Note 17 Pro Max 5G, ktorá bude napísaná od 17.9 do 18.10. navyše získate fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L v hodnote 65,9 €.
K tomu ešte dostanete navyše:
- 1x výmenu displeja počas 24 mesiacov od zakúpenia.
- 1x výmenu batérie počas 36 mesiacov od zakúpenia.
- 6-mesačné predplatné na 200GB úložisko Google One.
- 2 mesačné členstvo na Youtube Premium.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nová séria REDMI Note 17 je od 16. septembra dostupná na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
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