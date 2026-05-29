|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vilma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. mája 2026
Ruský dron zasiahol obytný dom v Rumunsku
Pri incidente, ku ktorému došlo v meste Galac pri hraniciach s Ukrajinou, utrpeli zranenia dvaja ľudia. Ruský dron počas nočných útokov na
Zdieľať
Ruský dron počas nočných útokov na Ukrajinu zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galac neďaleko hraníc s Ukrajinou. Oznámilo to v piatok rumunské ministerstvo obrany. Pri incidente utrpeli zranenia dvaja ľudia.
„Jedno z týchto bezpilotných lietadiel vstúpilo do rumunského vzdušného priestoru, radar ho sledoval až do južnej časti mesta Galac a následne narazilo do strechy obytného domu, pričom náraz vyvolal požiar,“ uviedlo ministerstvo.
Prvý prípad
Rumunské záchranné služby oznámili, že dvaja obyvatelia utrpeli odreniny a museli byť ošetrení. Požiar sa podarilo uhasiť.
Rumunsko, ktoré je členom NATO, zaznamenalo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 desiatky narušení vzdušného priestoru dronmi. Išlo však o prvý prípad, keď bezpilotné lietadlo zasiahlo obytnú budovu.
Po zistení dronov v rumunskom vzdušnom priestore vyslalo ministerstvo obrany do akcie dve stíhačky F-16.
Incidentov pribúda
Na celej Ukrajine bol počas noci vyhlásený letecký poplach pre očakávané ruské útoky. V Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny utrpeli podľa miestnych úradov zranenia najmenej dvaja ľudia.
„Ruská federácia počas noci z 28. na 29. mája obnovila útoky dronmi proti civilným a infraštruktúrnym cieľom na Ukrajine v blízkosti riečnej hranice s Rumunskom,“ uviedlo rumunské ministerstvo obrany.
Členské štáty NATO susediace s Ukrajinou alebo Ruskom čelia v posledných mesiacoch rastúcemu počtu incidentov s dronmi.
V Lotyšsku dokonca nedávno padla vláda po kritike slabín protivzdušnej obrany po preniknutí ukrajinských dronov na územie krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol obytný dom v Rumunsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Slováci makajú viac než väčšina Európy! V práci trávime takmer 38 hodín týždenne
Top foto dňa (28. máj 2026): Aj my máme radi Bratislavu, obnova nemocnice, Lyžiar roka 2026 a politika