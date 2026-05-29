Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vilma
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. mája 2026

Ruský dron zasiahol obytný dom v Rumunsku


Tagy: Rumunská vláda Rusko-ukrajinský konflikt útok dronmi Vojna na Ukrajine

Pri incidente, ku ktorému došlo v meste Galac pri hraniciach s Ukrajinou, utrpeli zranenia dvaja ľudia. Ruský dron počas nočných útokov na



Zdieľať
russia_ukraine_13558 676x380 29.5.2026 (SITA.sk) - Pri incidente, ku ktorému došlo v meste Galac pri hraniciach s Ukrajinou, utrpeli zranenia dvaja ľudia.

Ruský dron počas nočných útokov na Ukrajinu zasiahol obytný dom v rumunskom meste Galac neďaleko hraníc s Ukrajinou. Oznámilo to v piatok rumunské ministerstvo obrany. Pri incidente utrpeli zranenia dvaja ľudia.


„Jedno z týchto bezpilotných lietadiel vstúpilo do rumunského vzdušného priestoru, radar ho sledoval až do južnej časti mesta Galac a následne narazilo do strechy obytného domu, pričom náraz vyvolal požiar,“ uviedlo ministerstvo.



Prvý prípad


Rumunské záchranné služby oznámili, že dvaja obyvatelia utrpeli odreniny a museli byť ošetrení. Požiar sa podarilo uhasiť.


Rumunsko, ktoré je členom NATO, zaznamenalo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 desiatky narušení vzdušného priestoru dronmi. Išlo však o prvý prípad, keď bezpilotné lietadlo zasiahlo obytnú budovu.


Po zistení dronov v rumunskom vzdušnom priestore vyslalo ministerstvo obrany do akcie dve stíhačky F-16.



Incidentov pribúda


Na celej Ukrajine bol počas noci vyhlásený letecký poplach pre očakávané ruské útoky. V Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny utrpeli podľa miestnych úradov zranenia najmenej dvaja ľudia.


„Ruská federácia počas noci z 28. na 29. mája obnovila útoky dronmi proti civilným a infraštruktúrnym cieľom na Ukrajine v blízkosti riečnej hranice s Rumunskom,“ uviedlo rumunské ministerstvo obrany.


Členské štáty NATO susediace s Ukrajinou alebo Ruskom čelia v posledných mesiacoch rastúcemu počtu incidentov s dronmi.


V Lotyšsku dokonca nedávno padla vláda po kritike slabín protivzdušnej obrany po preniknutí ukrajinských dronov na územie krajiny.




Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol obytný dom v Rumunsku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rumunská vláda Rusko-ukrajinský konflikt útok dronmi Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slováci makajú viac než väčšina Európy! V práci trávime takmer 38 hodín týždenne
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (28. máj 2026): Aj my máme radi Bratislavu, obnova nemocnice, Lyžiar roka 2026 a politika

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 