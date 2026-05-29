Piatok 29.5.2026
Meniny má Vilma
29. mája 2026
Slováci makajú viac než väčšina Európy! V práci trávime takmer 38 hodín týždenne
29.5.2026 (SITA.sk) - Hoci sa pracovný čas v Európe za ostatnú dekádu postupne skracuje - ešte v roku 2015 bol európsky priemer 36,9 hodiny - Slováci si naďalej držia tempo, ktoré ich radí medzi krajiny s dlhším pracovným týždňom.
Slováci patria medzi najpracovitejšie národy Európskej únie. Podľa najnovších údajov Eurostatu odpracovali ľudia na Slovensku v roku 2025 v priemere 37,6 hodiny týždenne, čo je výrazne nad priemerom EÚ, ktorý dosiahol 35,9 hodiny.
Hoci sa pracovný čas v Európe za ostatnú dekádu postupne skracuje - ešte v roku 2015 bol európsky priemer 36,9 hodiny - Slováci si naďalej držia tempo, ktoré ich radí medzi krajiny s dlhším pracovným týždňom.
Najviac sa v Európe pracuje v Grécku, kde ľudia odrobia v priemere 39,6 hodiny týždenne. Nasledujú Bulharsko a Poľsko s 38,7 hodiny a Litva s 38,4 hodiny. Slovensko s hodnotou 37,6 hodiny výrazne prevyšuje krajiny západnej Európy, kde je pracovný týždeň často kratší.
Na opačnom konci rebríčka je Holandsko s iba 31,9 hodiny týždenne. Menej než 34 hodín odpracujú aj obyvatelia Dánska, Nemecka či Rakúska.
Zaujímavé sú aj rozdiely medzi profesiami. Najdlhšie pracujú v EÚ pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, ktorí odpracujú v priemere až 42 hodín týždenne. Nasledujú manažéri a príslušníci ozbrojených síl. Naopak, najkratší pracovný čas majú administratívni pracovníci či zamestnanci služieb a predaja.
Eurostat zároveň upozorňuje, že vo väčšine krajín EÚ samostatne zárobkovo činné osoby a živnostníci pracujú viac hodín než zamestnanci. Výnimkou sú však krajiny ako Cyprus, Lotyšsko, Estónsko, Litva či Rumunsko, kde zamestnanci odpracujú viac hodín než SZČO.
Údaje tak naznačujú, že napriek debatám o work-life balance zostáva Slovensko krajinou, kde sa stále pracuje výrazne viac než v mnohých bohatších štátoch Únie.
Zdroj: SITA.sk - Slováci makajú viac než väčšina Európy! V práci trávime takmer 38 hodín týždenne © SITA Všetky práva vyhradené.
