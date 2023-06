Ruský generál Surovikin zrejme vedel o plánoch wagnerovcov. Mohlo dôjsť k tajnej dohode, a preto Prigožin ešte žije

Tajná dohoda s Prigožinom?

Zbavenie sa Surovikina by bolo prínosom

Vzbura wagnerovcov

28.6.2023 (SITA.sk) - Ruský generál Sergej Surovikin , ktorého menovali za mediátora medzi ruským ministerstvom obrany a žoldnierskou Wagnerovou skupinou , vedel o plánoch jej lídra Jevgenija Prigožina na vzburu.Tvrdia to americkí predstavitelia, ktorí mali možnosť preskúmať správy spravodajských služieb USA, pričom sa pokúšajú zistiť, či mu Surovikin aj pomáhal.Podľa nich tiež existujú náznaky, že Prigožinovo úsilie silou zmeniť vedenie ministerstva obrany podporili aj ďalší ruskí generáli. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na denník The New York Times (NYT).Súčasní aj bývalí americkí predstavitelia hovoria, že Prigožin by nespustil vzburu wagnerovcov, ak by si nebol istý, že by mu pomohli vysokopostavení predstavitelia. Ak by bol Surovikin do toho zapletený, bola by to ďalšia ukážka vnútorných bojov v radoch ruského vojenského velenia.Vysokopostavení americkí predstavitelia naznačili, že aliancia medzi Surovikinom a Prigožinom by mohla vysvetliť, prečo druhý zmienený prežil.Ruský vodca Vladimir Putin sa podľa Američanov musí rozhodnúť, či verí tomu, že Surovikin pomáhal Prigožinovi, a ako bude reagovať. Niektorí bývalí predstavitelia si myslia, že Putin by sa mohol rozhodnúť udržať si generála, ak jeho záver je, že vedel niečo o Prigozhinových plánoch, ale nepomohol mu.Podľa analytikov má zatiaľ Putin v úmysle pripisovať zodpovednosť za rebéliu výlučne Prigožinovi.Americkí predstavitelia pod podmienkou anonymity povedali, že zbavenie sa Surovikina by bolo pre Ukrajinu prínosom. Tiež naznačili, že medzi niektorými vojenskými predstaviteľmi a Prigožinom došlo k tajnej dohode, pretože wagnerovci postupovali na Moskvu takmer bez odporu.Nezávislí experti, americkí a spojeneckí predstavitelia tvrdia, že Prigožin zrejme veril, že veľká časť ruskej armády sa zhromaždí na jeho stranu, keď sa jeho konvoj posúval k Moskve.Do vzbury wagnerovcov vyústil konflikt medzi Prigožinom a ruským vedením, ktoré čoraz intenzívnejšie kritizoval. Žoldnieri v sobotu obsadili Rostov nad Donom a podnikli postup na Moskvu, pričom podľa ruských médií zostrelili jedno lietadlo a šesť vrtuľníkov.Ruský vodca Vladimir Putin uznal, že si incident vyžiadal aj obete na životoch, pričom zomreli piloti. Ešte v ten večer sa Prigožin dohodol na stiahnutí s tým, že odíde do Bieloruska. Dohodu sprostredkoval bieloruský vodca Alexander Lukašenko