Minister obrany s veľvyslancom z Cyperskej republiky rokovali o mierovej misii OSN UNFICYP

28.6.2023 (SITA.sk) - Minister obrany SR Martin Sklenár prijal na ministerstve mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Cyperskej republiky Nicosa P. Nicolaoua. Riešili otázky prehlbovania bilaterálnej spolupráce, ktorá sa zameriava na aktuálne bezpečnostné výzvy, oblasť obrany a bezpečnosti.Pre blížiace sa ukončenie pôsobenia veľvyslanca v úrade išlo o posledné pracovné rokovanie. Venovali sa aj pôsobeniu slovenských vojakov na Cypre v rámci mierovej misie OSN UNFICYP, v ktorej zabezpečujú dodržiavanie prímeria medzi cyperskou a tureckou stranou.Tým prispievajú k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva obrany SR Mária Precner.„V rámci prítomnosti v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu pôsobí najviac našich vojakov práve na Cypre. Aktívnou účasťou príslušníkov našich ozbrojených síl v tejto operácii sa už 22 rokov podieľame na prehlbovaní stability a bezpečnosti v Stredomorí. Oceňujem odkaz, ktorý takto vysielame do sveta,“ uviedol minister Sklenár.Slovensko potvrdilo záujem zachovať svoj príspevok v misii aj do budúcna. „S veľvyslancom sme hovorili aj o ďalších spôsobilostiach, ktoré eventuálne vieme poskytnúť,“ doplnil minister. Dodal, že vyzdvihol zvýšenie počtu žien v slovenskom kontingente. V súčasností ich tam pôsobí 29.Obaja ocenili spoluprácu v oblasti vojenského vzdelávania, sústredili sa na možnosti zintenzívnenia kooperácie v oblasti obranného priemyslu.Na záver šéf rezort pozval cyperských predstaviteľov do Bratislavy na októbrový veľtrh IDEB 2023 a na Medzinárodné letecké dni SIAF, ktoré sa uskutočnia začiatkom septembra na Leteckej základni Malacky – Kuchyňa.