Ruský hokejista Alexander Ovečkin prelomil mlčanie o konflikte na Ukrajine a v piatok vyslovil prosbu o mier.





"Prosím, už žiadna vojna. Nezáleží na tom, kto v nej bojuje, Rusko, Ukrajina, iné krajiny... Myslím si, že musíme žiť v mieri," povedal tridsaťšesťročný kanonier a kapitán Washingtonu Capitals v NHL.Ovečkin je podporovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý nariadil inváziu na Ukrajinu. "Je to ťažká situácia. Mám rodinu v Rusku a sú to strašidelné chvíle. Samozrejme, že sledujem, čo sa tam deje. Nemôžeme však nič robiť. Len dúfame, že sa to čoskoro skončí a všetko bude v poriadku," uviedol.Na otázku, či aj po invázii je jeho podpora Putinovi rovnako silná, Ovečkin odpovedal: "No, je to môj prezident. Ale ako som povedal, nie som v politike. Som športovec a dúfam, že sa všetko čoskoro skončí. Nechcem vidieť, že sa niekto zranil, že niekoho zabili. Som Rus, no nemôžem to kontrolovať. Nie je to v mojich rukách."Ovečkin zatiaľ nevedel povedať, či jeho rodina a deti zostanú aj naďalej v Rusku. "Ťažká otázka, je to len pár dní. Uvidíme, čo sa stane." Informovala agentúra AP.