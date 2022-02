Ruský imperializmus ukázal svoju pravú tvár, železná opona musí podľa premiéra Hegera navždy zostať históriou

Najväčšia kríza od 2. svetovej vojny

Obnovenie mieru je prioritou

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Železná opona musí podľa premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ) navždy zostať vecou histórie a snahám o obnovenie ruského diktátu musíme brániť všetkými prostriedkami.Rusko mesiace klamalo celý svet, keď jeho predstavitelia tvrdili, že vojenský útok na Ukrajinu nemajú v pláne. Vo štvrtok ruský imperializmus ukázal svoju pravú tvár, ktorá podľa Hegera nepatrí do civilizovaného, mierumilovného sveta.Premiér to vyhlásil v príhovore k rusko-ukrajinskému konfliktu počas mimoriadneho vystúpenia v RTVS, v ktorom podporil tvrdú odpoveď voči Rusku ako aj mobilizáciu potrebných kapacít na pomoc Ukrajine.„Európa dnes čelí najväčšej kríze od 2. svetovej vojny. Ruské rakety dopadali aj na ciele v západnej Ukrajine, to znamená v relatívnej blízkosti našich hraníc. Plynie z toho jasný záver: Európska bezpečnosť je v ohrození a Európa musí na to adekvátne reagovať. Slovensko patrí do východného krídla Severoatlantickej aliancie a je v záujme našej i európskej bezpečnosti, aby sme si splnili domácu úlohu a posilnili naše obranné kapacity," skonštatoval Heger.Premiér spomenul ľudí, ktorí sa pre konflikt snažia z územia Ukrajiny dostať. „V týchto hodinách už na naše hranice prichádzajú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. Chcem vás požiadať, aby ste ich prijali tak, ako sa na dobrých susedov patrí. Vláda je pripravená týmto ľuďom pomôcť," dodal.Absolútnou prioritou je preto obnoviť mier a prijať rázne opatrenia, ktoré budú mať ťažký dopad na ruskú ekonomiku, ale najmä vyšlú jasný signál ruskej verejnosti, že prezident Vladimir Putin zatiahol Rusko do nezmyselnej vojny.„V takýchto chvíľach sa musia ľudia zjednotiť okolo hodnôt, ktoré ich robia štátotvorným národom. Našimi hodnotami sú zvrchovanosť, sloboda i ľudskosť. Dnes vám chcem dodať veľa síl, aby ste pevne stáli pri týchto hodnotách. Nedali sa zviesť dezinformáciami, nedali sa zviesť ľuďmi, ktorí obhajujú záujmy Ruska a zrádzajú tým našu slobodnú štátnosť," uzavrel Heger.V čase prejavu Eduard Heger už rokoval s lídrami Európskej únie v Bruseli.