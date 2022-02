Ruský útok na Ukrajinu je nepredstaviteľný zásah do doterajšieho fungovania sveta, vyhlásila prezidentka Čaputová

Starší si ešte pamätajú rok 1968

24.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský útok na Ukrajinu je nepredstaviteľný zásah do doterajšieho fungovania sveta, kde sa riešenia hľadali v prvom rade diplomaticky a s rešpektom k suverenite a územnej celistvosti iných štátov.Povedala to prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová počas mimoriadneho vystúpenia v RTVS. Podľa hlavy štátu musí byť dnes už každému jasné, kto sa bráni a kto útočí.„Dnes je jasné, že aj krajiny, ako je Slovensko, sa musia na svoju obranu pozerať v kontexte tejto novej a veľmi konkrétnej hrozby. Útok Ruska totiž prepisuje novodobú históriu. To, čo doposiaľ nebolo možné, sa od dnešnej noci stalo skutočnosťou,“ pokračovala prezidentka.Vyzvala ľudí, aby si predstavili, že by sa niektorý zo susedov rozhodol, že chce vojenskou silou zmeniť pomery na Slovensku. Niekoľko mesiacov by sústreďoval dvestotisíc vojakov v okolí našich hraníc a napokon by na nás zaútočil.„Staršie generácie si ešte pamätajú rok 1968, keď sovietske tanky prišli na Slovensko, aby poskytli ochranu pred neexistujúcou kontrarevolúciou. Niečo podobné sa deje na Ukrajine teraz, dokonca oveľa horšie,“ zdôraznila.Pripomenula, že jej vo štvrtok volal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj . Jeho prvé slová boli „Zuzana, bombardujú nás, zahynulo veľa vojakov, aj civilistov".Ukrajinský prezident prosil Slovensko o podporu v podobe sankcií voči Rusku, o materiálnu a humanitárnu pomoc. A opakovane ďakoval Slovensku a Slovákom.„Keď si niekto myslí, že sa nás to netýka, mýli sa. Ak Rusko ovládne Ukrajinu, budeme mať za hranicami nášho štátu nového suseda, ktorý celému svetu práve ukazuje, že sa nezastaví pred ničím, ani pred napadnutím inej krajiny. V tejto chvíli nás viac ako kedykoľvek pred tým chráni fakt, že sme súčasťou spoločenstva, kde napadnutie jedného štátu by bolo napadnutím všetkých našich spojencov. A to nás robí silnými,“ pokračovala slovenská hlava štátu.Zuzana Čaputová doplnila, že táto situácia prináša aj jeden silný benefit, a to je zjednotenie väčšiny sveta.„Nateraz neexistuje vyjadrenie žiadneho štátu sveta, ktorý by schvaľoval ruský útok voči Ukrajine. Žiadneho štátu sveta. Ruské politické vedenie ostáva celkom zaslúžene osamotené. Zjednotili sme sa vo svete na odsúdení ruskej agresie a na solidarite s Ukrajinou. A Slovensko je toho súčasťou,“ skonštatovala.Prezidentka ocenila, že aj drvivá väčšina slovenskej politickej reprezentácie sa zhodla na odsúdení ruskej agresie. „Viem, že žijeme mimoriadne ťažké časy, a že tu máme veľa sporov, ale je dôležité, aby sme teraz čo najviac držali spolu,“ vyzvala.Prezidentka upozornila aj na silnú ruskú propagandu, ktorá pôsobí nielen na Ukrajine, ale aj na Slovensku a v ďalších štátoch. Ubezpečila ľudí, že bezpečnostné služby podrobne monitorujú kroky jednotlivých jej aktérov.„Budete najmä na sociálnych sieťach dezinformovaní rôznymi falošnými informáciami. Je treba byť pozorný k zdrojom, z ktorých informácie čerpáte, lebo šírenie klamstiev už nie je len nevinná hra alebo omyl. Je to cielený a intenzívny pokus destabilizovať našu krajinu. Lebo čím rozdelenejší sme vo vnútri, tým slabší budeme aj navonok,“ uviedla Čaputová.V príhovore prezidentka vyzvala ľudí, aby zostali pokojní, i keď ostražití a pripravení. Uistila ich, že územná celistvosť a bezpečnosť Slovenska nie je bezprostredne ohrozená.„Ostaňme preto pokojní, i keď ostražití a pripravení. Buďme ľudskejšími jednak medzi sebou, ale aj voči ľudom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Sú to ľudia ako my, ktorí chceli žiť svoje bežné životy, kým ich nevyhnala vojna. Každá kríza je skúškou, a verím, že v tejto skúške obstojíme,“ uzavrela.