Ruský kozmonaut Kononenko prekonal rekord v celkovej dĺžke pobytu vo vesmíre (foto)

Prekonal Padalku

Na ISS cestoval už päťkrát

4.2.2024 (SITA.sk) - Ruský kozmonaut Oleg Kononenko prekonal svetový rekord v celkovom čase strávenom vo vesmíre. V nedeľu o tom informovala ruská vesmírna agentúra Roskosmos Päťdesiatdeväťročný inžinier strávil vo vesmíre už viac ako 878 dní a 12 hodín. Prekonal tak rekord jeho kolegu Gennadija Padalku z roku 2015 - 878 dní, 11 hodín, 29 minút a 48 sekúnd.Kononenko pre štátnu tlačovú agentúru Tass povedal, že každá cesta na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) si vyžaduje dôslednú prípravu, ale život kozmonauta je jeho splnený detský sen.„Do vesmíru lietam preto, aby som robil to, čo milujem, nie aby som robil rekordy. Od malička som sníval a túžil stať sa kozmonautom. Tento záujem - možnosť letieť do vesmíru, žiť a pracovať na obežnej dráhe - ma motivuje pokračovať v lietaní," povedal agentúre.Na ISS Kononenko cestoval už päťkrát, prvý raz v roku 2008. Jeho súčasný pobyt na stanici sa začal 15. septembra 2023, keď tam priletel s kozmonautom Nikolajom Čubom a astronautkou z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Loral O’Hara.Ku koncu jeho terajšej expedície by sa mal Kononenko stať prvým človekom, ktorý strávil vo vesmíre tisíc dní.