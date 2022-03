Ruský oligarcha Roman Abramovič sa snaží predať FC Chelsea, za klub však pýta príliš veľa peňazí

Abramovič predáva aj nehnuteľnosti

Priemerný klub dostal medzi elitu

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Na majiteľa anglického futbalového klubu FC Chelsea Romana Abramoviča je vyvíjaný stále väčší tlak, aby klub predal. Ruský oligarcha patrí medzi blízkych ľudí prezidenta Vladimíra Putina a to v súčasnosti nie je dobré vyznamenanie.Švajčiarsky miliardár Hansjörg Wyss tvrdí, že v utorok spolu s ďalšími tromi ľuďmi dostal ponuku na kúpu tradičného londýnskeho klubu, avšak podľa jeho slov pýta Abramovič za Chelsea príliš veľa peňazí.Ten sa k téme odmieta vyjadriť, rovnako ako dosiaľ neprejavil zásadný postoj voči vojne na Ukrajine, ktorú rozpútalo Rusko pod vedením Putina.Britská vláda sa ešte nevyjadrila, či sa rozhodne zaradiť Abramoviča medzi Rusov, na ktorých sa budú vzťahovať sankcie.Ten už začal s predajom svojich nehnuteľností, ktoré vlastní v Anglicku a v sobotu previedol správcovstvo svojho klubu na charitatívnu organizáciu.Právnici však aktuálne skúmajú, či je takáto správa profesionálneho športového klubu vôbec možná. Informoval o tom portál BBC.Abramovič (55) kúpil FC Chelsea v roku 2003 za 140 miliónov libier. Vtedy skôr priemerný anglický klub sa mu podarilo transformovať a dostať ho medzi absolútnu elitu doma aj v zahraničí.Celkovo tento Rus do klubu nalial viac ako 1,5 miliardy libier a prinieslo to veľký úspech. Za 18 rokov pod velením Abramoviča Chelsea dvakrát ovládla Ligu majstrov a dvakrát aj Európsku ligu.Domáci titul v Premier League vybojovali jej hráči päťkrát a pridali aj päť prvenstiev v FA Cupe. Do zbierky úspechov Londýnčanov pod Abramovičom patria aj tri triumfy v Ligovom pohári (Carabao Cupe).