Max Verstappen podpísal s tímom Red Bull novú zmluvu, mal by zarábať takmer 50 miliónov eur ročne

Historický superkontrakt na dlhú dobu

Na Verstappena si brúsil zuby Wolff

Budúca sezóna bude jeho ôsma

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Úradujúci majster sveta formuly 1 Holanďan Max Verstappen Red Bull ) podpísal novú zmluvu, ktorá mu zabezpečí plat vo výške takmer 50 miliónov eur ročne. Ide teda o dvojnásobok toho, čo zarobil v minulej sezóne (25 miliónov).Nový kontrakt zaradí Verstappena do kategórie sedemnásobného šampióna Lewisa Hamiltona , ktorý ročne zarába 40 miliónov eur. Informoval o tom portál anglického denníka Daily Mail.Očakáva sa, že nová zmluva bude zverejnená koncom týždňa. Podľa informácií portálu Sportsmail bol Verstappen v továrni tímu v Milton Keynes, aby doladil posledné detaily.Majster sveta z Red Bullu sa bude radiť medzi historicky najlepšie zarábajúcich pilotov efjednotky. Ide o predĺženie existujúcej zmluvy, ktorá mala 24-ročnému rodákovi z belgického Hasseltu vypršať na konci sezóny 2023.Holandskí insideri tvrdia, že ide o historický "super kontrakt" na dlhé obdobie. Ak sa informácie potvrdia Verstappen bude v Red Bulle až do svojej tridsiatky.Dá sa predpovedať, že rokovania so šéfom tímu Christianom Hornerom a tímovým poradcom Helmutom Markom netrvali dlho. Práve oni sa po skončení kontroverznej sezóny 2021 vyjadrili, že chcú s Maxom Verstappenom podpísať dlhodobú zmluvu.V minulosti sa diskutovalo aj o tom, že by tento talentovaný pilot mohol prestúpiť do konkurenčného Mercedesu, kde si na neho robil zálusk manažér Toto Wolff Vzťahy medzi nemeckým tímom a "Verstappenovcami" sa pokazili po Veľkej cene Veľkej Británie 2021, keď po ťažkej havárii skončil Verstappen v nemocnici.Pilot Red Bullu bol vtedy poriadne nahnevaný, ako sa jeho súperi z Mercedesu nadšene tešia z víťazstva, zatiaľ čo on ležal na lôžku.Max Verstappen v roku 2022 odjazdí už svoju ôsmu sezónu v F1 a bude mať šancu na zisk druhého titulu. V kráľovnej motoršportu debutoval v roku 2015 na Veľkej cene Austrálie. Vtedy mal len 17 rokov. Je to historický najmladší jazdec, ktorý odjazdil preteky.V sezóne 2016 prestúpil do Red Bullu, keď po nepresvedčivých výkonoch nahradil Rusa Daniila Kvjata