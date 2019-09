Ruský opozičný politik Jašin je na slobode

Moskovský opozičný politik a aktivista Iľja Jašin (uprostred vpravo) a protikorupčná právnička Ľubov Soboľová kráčajú počas protestu v Moskve, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 7. septembra (TASR) - Ruského opozičného politika a nezaregistrovaného kandidáta vo voľbách do Moskovskej mestskej dumy Ilju Jašina prepustili v stredu z väzenia po odpykaní piatich desaťdňových trestov. Informovala o tom agentúra Interfax.Jašin novinárom zhromaždeným pred väznicou v moskovskom okrese Krasnoseľskij podľa denníka Novaja gazeta povedal, že sa má dobre a v nedeľu sa zúčastní na voľbách. Vyjadril nádej, že voliči v nich budú hlasovať "".Jašina prvýkrát zadržali 29. júla a odsúdili na desaťdňový trest za účasť na nepovolenom zhromaždení na podporu nezávislých kandidátov, ktoré sa konalo dva dni predtým. Nasledujúci deň ho zatkli znova a odsúdili za organizovanie zhromaždenia zo 14. júla. Tento scenár sa zopakoval aj 8., 20. a 29. augusta.Jašinov právnik Vadim Prochorov na súde uviedol, že trestné stíhanie poslanca má povahu politickej pomsty. Z formálneho hľadiska nie je viacnásobné zatknutie v rozpore so zákonom, ale problém je v tom, že súdy môžu prijať viacero nespravodlivých verdiktov po sebe, zdôraznil Prochorov citovaný portálom vedomosti.ru.Jašin bol jedným z viacerých nezávislých či opozičných kandidátov, ktorých úrady odmietli zaregistrovať do nedeľňajších komunálnych volieb v Moskve údajne preto, že nenazbierali dostatočný počet podpisov občanov na podporu svojej kandidatúry. Úrady mnohých vylúčených kandidátov obviňovali z príliš veľkého počtu neplatných podpisov.Opozícia v reakcii na ich vylúčenie zorganizovala od 14. júla v Moskve niekoľko masových protestov a žiadala slobodné voľby. Išlo o najväčšie demonštrácie od protestov proti návratu prezidenta Vladimira Putina do Kremľa v roku 2011 po skončení jeho funkčného obdobia vo funkcii premiéra.