Vydával sa za revízora komínov, aby kradol

Bratislava 7. septembra (TASR) – Obvineniu zo zločinu lúpeže čelí 24-ročný Peter M. z okresu Malacky. Ten sa mal ešte koncom augusta vydávať za revízora komínov. Poškodenú 76-ročnú ženu mal obrať o 250 eur a ešte ju aj udrieť do hrude. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.Podľa doterajších informácií mal mladík ešte 30. augusta popoludní zazvoniť pri bráne rodinného domu v Malackách a vydávať sa za revízora komínov. V dome dôchodkyne mal následne predstierať vykonanie kontroly komína a vypýtať si poplatok 150 eur. Muž si peniaze vzal a z domu odišiel, vzápätí sa ale vrátil a požadoval od ženy ďalšie peniaze na opravu. Keď mu ich odmietla dať, úderom do hrude ju odstrčil od zásuvky, v ktorej mala uložené peniaze a ukradol jej odtiaľ ďalších 100 eur. Z miesta činu následne utiekol.Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje občanov, predovšetkým seniorov, na podvodníkov, ktorí ich môžu osloviť pod rôznymi vymyslenými zámienkami. Vydávať sa môžu napríklad za kominárov, elektrikárov či vodárov, ktorí sú údajne poverení odpisom spotreby. Do domu alebo bytu sa snažia dostať aj pod zámienkou ponuky výhodnej kúpy, alebo predstierajú nevoľnosť a žiadajú pohár vody. Dôverčivých ľudí môžu potom okradnúť o peniaze, šperky i iné cennosti.," varuje polícia s tým, že ľudia by v prípade akýchkoľvek podozrivých osôb mali kontaktovať políciu na čísle 158.